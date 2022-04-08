山頂九旬富婆被呃2.5億元案　78歲老翁收2萬元做「特務」被捕

警方一連三日就19宗電話騙案拘捕27人，其中一案涉款高達2.5億元，受害人為居於山頂賓吉道別墅的91歲富婆，她誤墮「假冒官員」騙局，於2020年8月至2021年1月期間，分多次將2.5億元存入騙徒提供的銀行戶口。警方展開深入調查，繼去年拘捕一名19歲理大學生後，本周三（6日）再拘捕一名78歲老翁，據悉，他本身也是電騙案受害者，其後被騙徒利用作傀儡，收取2萬元報酬扮演「特務」呃女受害人。



翻查資料，該名九旬女受害人在2020年8月接獲聲稱內地官員來電，指懷疑她的身份遭人盜用，涉及內地一宗嚴重案件，須檢查其銀行戶口是否涉及黑錢，要求她將存款轉帳至指定戶口，並派一名「內地公安」向老婦提供手機作聯絡之用。老婦其後聽從吩咐，在2020年8月至2021年1月期間，多次將合共逾2.5億元存入騙徒戶口。警方隨即於3月25日拘捕一名19歲理大一年級生，據悉他自稱曾是受害者，被騙徒利用犯案，於案中假扮特務，被捕後獲准保釋候查。

警方其後繼續進行調查，除了成功凍結1000萬元的失款外，再於本周三將另一名78歲老翁以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕歸案。據了解，該名被捕的78歲老翁為獨居退休人士。他曾經是電話騙局受害者，後來被詐騙集團利用作傀儡，參與該宗涉款2.5億元巨額的詐騙案。老翁收取2萬元報酬，負責扮演「特務」角色，將用於聯絡的電話提供予受害人，亦曾陪同受害人前往轉帳。

警方今日（8日）於記者會上，交代一連三日就19宗電話騙案拘捕27人，當中包括山頂九旬老婦遇騙一案。「假冒官員」及「猜猜我是誰」均為常見的電騙案手法。以「假冒官員」騙案為例，因市民不太了解政府及執法人員運作，騙徒會用錄音及真人語音，假扮公私營機構人員犯案。假公安亦會用社交軟件出示假公安證件，以及包含受害人資料的內地法院文件，而身穿假制服的人員會為受害人進行視訊筆錄，以騙取所有個人背景、資產狀況及相片作進一步行騙。騙徒有時又安排特務上門收錢、帶受害人匯款或做按揭，犯案過程由短短數日至幾個月不等，惟當受害人揭發時，戶口早已清零。