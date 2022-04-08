警破19宗電騙案拘27人涉款2.8億元　山頂九旬老婦被呃2.5億元

警方展開反電騙行動，共偵破19宗電騙案，並拘捕27名男女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，騙款高達2.8億港元，受害人的損失由8700元至2.5億港元不等，其中一名受害人為91歲老婦，被騙去2.5億港元，屬去年最大損失的「假冒官員騙案」。警方調查發現，被捕27人牽涉逾7個跨境電騙集團。

警方發現電騙集團會使用新犯案手法，今年首3月有55宗以新冠肺炎作藉口的騙案，騙徒會指市民去過高風險地區、散播疫情、違反防疫條例或在內地非法購買疫苗及防疫用品，然後將電話轉駁至假公安。



東九龍總區重案組總督察莫子威交代案情指，東九龍總區重案組聯同各警區刑事部於4月6日至8日期間展開名為「高岸」的反電騙行動，並在多區拘捕19男8女（18至78歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他們報稱為學生、侍應及無業等，當中16人有案底。行動中，警方共偵破19宗騙案，調查發現被捕27人在2020年8月至今年3月犯案，當中12男6女涉及11宗「假冒官員」騙案（2人為「特務」，16人提供銀行戶口收取犯罪得益）；另外7男2女則涉及8宗「猜猜我是誰」案，9人均提供銀行戶口。案件涉及的騙款總額達2.8億元。警方介入後，截獲1100萬元失款，減低市民損失。

東九龍總區重案組高級督察吳嘉莉指，「假冒官員」及「猜猜我是誰」均為常見的電騙案手法。以「假冒官員」騙案為例，因市民不太了解政府及執法人員運作，騙徒會用錄音及真人語音，假扮公私營機構人員犯案。近期騙徒多扮衛生署及衛生防護中心人員，指市民去過高風險地區、散播疫情、違反防疫條例或在內地非法購買疫苗及防疫用品，然後將電話轉駁至假公安。

假公安隨即用嚴厲的態度指受害人涉及「洗黑錢」正被通緝，如受害人不配合調查，將會被拘捕至內地，令受害人蒙受巨大心理壓力，使其無法思考。假公安亦會指案件涉及機密，要求受害人去僻靜地方或酒店接受假公安保密調查，或指受害人有機會被監聽，要求購買新電話或安派特務將電話送予受害人。

假公安會用社交軟件出示假公安證件，以及包含受害人資料的內地法院文件，而身穿假制服的人員會為受害人進行視訊筆錄，以騙取所有個人背景、資產狀況及相片作進一步行騙。

其間騙徒會要求受害人長時間保持視訊通話、要求定時報告行蹤，監察受害人的一舉一動，以防騙案被揭發。最後騙徒會以清查資產及拿取保證金為由，如同「吸血鬼」般要求受害人將所有資產、存款及物業按揭存入一些安全帳戶。

受害人亦會被要求下載虛假程式或瀏覽虛假網站，輸入個人資料及銀行網上理財密碼，騙徒得到戶口操控權後就轉走所有存款，甚至申請貸款，令受害人蒙受巨大損失。騙徒有時又安排特務上門收錢、帶受害人匯款或做按揭，犯案過程由短短數日至幾個月不等，惟當受害人揭發時，戶口早已清零。

至於「猜猜我是誰」方面，則是騙徒假扮受害人子女或親友博取信任，用不同藉口要求將資金轉帳至特定戶口。近期有騙徒假扮受害人的子女，聲稱被警方拘捕，要求受害人將保釋金送到指定地點交予假扮朋友的騙徒，部份地點更在警署附近；又有騙徒致電到某公司的枱頭電話，訛稱是公司老闆或經理，以繳交費用或經濟困難為由，緊急要求職員轉帳至指定戶口，而受害人一般見到家人及朋友，始發現被騙。

新界北總區重案組高級督察梁卓熙指，近日一名25歲女受害者接獲電話，對方假冒內地公安，指受害者涉及一宗詐騙案被通緝，並出示拘捕令及資產凍結令，令她信以為真。假公安其後聲稱為保護受害人，要求她不斷轉移位置及保持通話，防止她與其他人接觸。轉移位置期間，更有一名男士出現並自稱是執法人員，帶受害者到新界一住宅短暫逗留，其間要求受害者提交網上理財密碼，受害人短短兩日間損失230萬港元。此外，騙徒曾威逼受害者拍攝一些被人禁錮的片段，如受害人不合作，其家人亦會涉案。騙徒其後以片段勒索受害者家人，聲稱不付款便會擺上網。幸好其家人兩日後報案求助，經警方介入，銀行追到50萬元損失，停止進一步損失。

總督察莫子威指，今年首3個月，電騙案損失金額已高達1.3億元，共有339人受騙，而去年同期則有200人被騙去3.5億元，雖然騙款減少，但被騙人數卻上升。莫子威續指，受害人年齡層由14歲至94歲。莫子威表示，被捕27人之中有7人年僅18至20餘歲，但卻為1000至2000元報酬提供銀行戶口收取犯案得益。莫提醒，即使年輕人提供戶口或擔任特務，亦屬犯法。2017年7月一名27歲女子自稱是電騙案受害人，亦收取報酬擔任特務，但最後仍被控5項洗黑錢罪，被判入獄20個月。