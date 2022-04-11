區家麟被捕｜轉發涉串謀發布煽動刊物文章　大律師：毋須過份擔心

資深傳媒人、中大新聞及傳播學院專業顧問區家麟今早（11日）被警方國安處人員上門拘捕，涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪。據悉，警方今早到區家麟位於荔景浩景臺的寓所搜屋，並將其帶返葵涌警署。案件涉及哪篇文件，至今仍是未知之數。有大律師表示一般人轉發文章是否干犯同等罪行，在法律上有解釋空間，「市民毋須過分擔心，但亦不可掉以輕心」，轉發文章前應先了解內容是否有煽動成份。



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目前仍然未知區家麟撰寫的哪篇文章涉嫌「煽動」，大律師陸偉雄表示假定該篇文章有煽動成份，而媒體明知有煽動成份仍轉載發布，都可能要負上刑責。不過，到底該文章是否有煽動成份，以及轉發者是否有意串謀煽動，在法律上有爭辯空間。陸解釋文字表達可能帶出不同意思，撰文者亦有可能「用錯字眼」，以致文字上意思與真正表達的意思有所不同。加上文章當初的原意，與經過多年或多項事態發展後，所註釋的內容也可能有所不同。這些在調查甚至審訊期間，被捕人都有權解釋及辯解。

陸偉雄續指出，轉發者或「未窺全豹」，不了解文章內容，即使轉發文章是否有顛覆國家的意圖，不同人對字眼有不同了解，一般市民毋須過分擔心，但轉發文章時也不可掉以輕心，不能「瞇埋眼」胡亂轉發文章，必須先了解內容是否有煽動成份。

陸又提到法律上「串謀」需要兩人或以上人士合謀進行犯罪活動，一定要在事件未發生前接觸並達成協議，否則只是「你做你的，我做我的」，例如遊行期間兩個人在街上遇見，不代表相約遊行。

警方表示警務處國家安全處經深入調查後，今日（11日）於葵涌拘捕一名54歲男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「串謀發布煽動刊物」罪。該名被捕人現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。