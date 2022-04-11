區家麟被捕　李家超：任何行業都須奉公守法　不應作太多揣測

資深傳媒人區家麟今日（11日）清晨6時被警方國安處上門搜屋，並帶返葵涌警署。據了解他涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」被捕，相信與區數篇在《立場新聞》發表的評論有關。

記協主席、前《立場新聞》採訪主任陳朗昇於商台節目表示，有預料到區家麟的風險，但比預期中快，因為《立場新聞》案有關煽動文字的指控，仍未在法庭上正式確立。

已宣布參選特首的李家超同日回應指，任何調查的案件都交予執法部門，他已離開政府，不了解案件細節。



陳朗昇寄語新特首：市民關注言論自由

陳朗昇指出，區家麟被捕時有向身邊人告知警察上門的消息。他相信，區家麟本人不會沒有預料到被捕風險，尤其在法院《立場》案在司法程序中，有人已到場聽審，知道什麼文章涉及案件。

陳指，個人亦有預料到區家麟的被捕風險，但「冇諗到咁快」，因過往聽取律師意見後，原認為《立場》案處理到一定程度後，才能建構「文章涉及煽動」的指控，但現時已「咁快出咗手」。他提到，現時整個大環境，傳媒工作者的風險都很大，每一篇文章都難以確認風險，希望日後的聆訊有助釐清。

被問到李家超即將當選特首，陳朗昇指最主要的關注是現時容易以言入罪，相信許多市民都會關注到言論自由的問題。「好多市民都會覺得，犯罪冇理由包括一個人嘅行為同思想。」

李家超。（張浩維攝）

李家超：《基本法》回歸後一字未改

李家超今日有多場活動，拜訪不同社團及政黨爭取支持。他被問到案件時指，調查和回應都應交予執法部門，他亦已離開政府，不了解案件細節，又強調言論自由及新聞自由受《基本法》保障，《基本法》自回歸後一字未改。

其後被問到接連有傳媒人被捕，《基本法》保障言論自由這說法是否足以說服外國投資者，李家超指任何人對香港也應該充滿信心，強調政府採取的任何行動也是依法辦事，保障廣大市民利益。他稱制定法律時會充分平衡人權和自由，香港司法制度在國際上亦備受尊重。他提到，不論任何行業也應奉公守法，才符合法治原則，不應因為某一案件涉及某一背景的人士而作出不同揣測。