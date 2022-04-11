下城門水塘行山意外釀2死傷　警方水務署封路阻非法闖入

荃灣下城門水塘近日「乾塘」出現龜裂，成為打卡熱點，惟過去兩日（9日及10日）連續發生行山人士墮坡意外，釀成一死一傷慘劇。警方與水務署人員今日（11日）在下城門水塘一帶展開聯合行動，勸喻非法進入水塘範圍的人士離開，免生危險。



警方與水務署人員在用水馬及膠網圍封前往下城門水塘的山路及捷徑。當局指市民不應進入水務署轄下的水塘範圍內，以免對其自身和其他人造成危險；違者亦可能觸犯《水務設施條例》或《水務設施規例》，一經簡易程序定罪，可被罰款5萬元及監禁兩年。

警方強調會與水務署，持續在下城門水塘採取聯合行動，以保障市民安全，並在附近道路向違例車輛發出告票，及執行香港法例第599章《預防及控制疾病條例》中的社交距離措施。 警方又呼籲市民量力而為，在出發遠足前，可參考六大行山安全小貼士「BE SMART」，包括結伴同行、合適裝備、安全意識、時刻警惕、路線規劃及遠足留蹤，以減低受傷或遇上意外的風險，享受遠足樂趣。

上周六（9日），一名姓關（54歲）男子在下城門水塘行山，其間意外失足墮下30米深山坡，結果傷重死亡。至昨日（10日），一名男子偕同親友前往下城門水塘行山，行走山坡捷徑時意外從10多米高處墮下，他頭部受傷流血，由救護員到為他包紮送院治理。

▼▼4月9日下城門水塘行山男墮斃▼▼