馬鞍山謀殺案｜案發營地去年被指涉違規　fb專頁至上周多次更新

馬鞍山梅子林一私人營地今日（14日）發生謀殺案，53歲姓鄧男場主涉嫌謀害38歲姓霍女友被捕。據了解，該私人營地為疑犯及女死者向梅子林村的地主租用，去年尾營地的生意甚佳，早前曾有人舉報營地違規，加上疫情影響生意，不排除兩人因金錢問題發生糾紛。

涉事現場為「Plum Camp」。翻查去年有傳媒報導，指該營地位於「鄉村式發展」地帶及「綠化地帶」，被指違規經營。而該營地的Facebook專頁在上周仍數度更新，更轉載本年2月露營人士的圖片。



涉殺害女友的姓鄧男疑犯（藍衣），是沙田梅子林一收費露營場地場主。（網上圖片）

「Plum Camp」所在的梅子林，是須優先加強保育地點之一。政府於2004年推出新自然保育政策，選定了12個須優先加強保育的地點，推行管理協議計劃及公私營界別合作試驗計劃，以加強保育這些私人土地上具重要生態價值的地點，當中包括梅子林及茅坪，其在天然程度、生境多樣性等5項準則的加權分數為2.25分（滿分為3分），排名第六，高於烏蚊騰、塱原及河上鄉等。

兇案現場為收費露營場地。（「Plum Camp」專頁圖片）

「Plum Camp」Facebook專頁顯示，該營地於去年9月開始試業，分為「A區梯田營地」、「B區營地」、「C區車Camp」，並設有20泊車位、洗手間及淋浴間；曾舉行秋季營火晚會及現場Busking現場演唱。去年11月《明報》報導，營火晚會當日，營地搭建有茶座天幕，職員稱營位人均收費百多元，亦可自備露營套裝或租借。

該報導稱規劃署證實，該營地範圍位於「鄉村式發展」地帶內，及「綠化地帶」。前者不能經營度假營地，後者須向城規會作申請，但城規會未有發出相關許可，不過規劃署在該處沒有法定權力執行管制工作。而漁護署則於去年10月接獲一宗在梅子林興建營地的投訴，調查後懷疑有設施位於政府土地上，而該處樹木沒有被移除的迹象。報導中，營地負責人霍小姐稱營地是村民合辦，土地由村民及發展商持有，批評該村被列須優先保育地點，阻礙發展。

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報導刊登後，霍女於Facebook上載相關報導。「Plum Camp」專頁亦上載環保署信件，指職員巡查期間發現有疑似洗手間及淋浴間建築物，要求妥善處理污水。

營地於報導後仍繼續經營，專頁至上周仍不時更新，上載多張露營帳幕、燒烤煮食圖片。但消息指，受疫情影響及被人舉報違反土地用途，營地近月生意轉差。今日現場所見，擺生多張膠桌椅，相信為營地設施。