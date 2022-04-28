曾江逝世｜偕夫到殮房認屍　曾江女兒曾慕雪：爸爸感覺到大家的愛

資深藝人曾江昨日（27日）被發現倒斃尖沙咀彌敦道九龍酒店的房間內，享年87歲。曾江於周一（25日）由新加坡返港，入住作為指定隔離酒店的九龍酒店，至昨天進行快速抗原測試，結果呈陰性。惟昨午衞生署人員巡查時，曾江昏迷在房間內，證實當場死亡。今日（28日）上午9時許，曾江的女兒曾慕雪偕夫及親友一行4人抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，現場有多間媒體守候。



曾江的女兒曾慕雪與親友一行4人抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續。（蔡正邦攝）

曾慕雪感謝大眾關心父親，「希望佢俾咗啲好嘅記憶、好嘅故仔俾大家，大家記住佢年青、靚仔，好好戲嘅嗰一面。」指父親貪玩，享受生活，旅行期間有向家人分享點滴。

被問到事前是否知道曾江身體狀態，曾慕雪表示：「（父親）都幾廿歲了，係正常老人家嘅身體狀態。血壓高之類，都好正常。」家人正消化曾江死訊並商討身後事處理安排，目前傾向低調，「希望大家消化呢件事，相信爸爸會感覺到大家的愛。」對於檢疫酒店安排，曾慕雪稱已成事實，不欲多提。

87歲的曾江，原名曾貫一，為香港資深男演員，從事演藝工作逾60載。他亦是著名演員林翠的胞兄，藝人王馨平和陳山河的舅父。翻查資料，曾江於1960年代的香港粵語片中演出數百部電影，並於1969年及1970年獲《華僑晚報》頒發十大明星金球獎（影劇）。1970年代起曾江加入電視圈出演電視劇集，1983年他於無綫武俠劇《射鵰英雄傳》中飾演「黃藥師」一角，一舉成名。

2015年曾江在《第34屆香港電影金像獎頒獎典禮》憑《竊聽風雲3》首奪得「最佳男配角」。他亦是最長壽電視廣告之一「美源髮采」的主角，憑對白「逐漸變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗！」成為經典。此外，曾江曾與謝賢、胡楓及Joe Junior拍無綫節目《4個小生去旅行》，記者會期間被謝賢掌摑，成為一時熱話。