訛稱招聘「搵快錢」 面試後盜手機網購圖利 警拘28歲男
疫情下本港失業率高企，再有騙徒以「搵快錢」作招徠，在社交平台訛稱招聘「遊戲平台管理員」，並在面試後，以安裝與工作有關的程式軟件為由，詐取6名受害人的智能電話、手提電腦或在內的電子支付工具，並再購買電子產品後轉售圖利，成功騙取13萬元。警方昨日（28日）展開行動，「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名涉案的28歲男子。
旺角警區情報組主管劉曉穎督察表示，今年1月起警方留意到旺角區內求職騙案有上升趨勢，詐騙對象大多集中為年青人，而多宗案件犯案手法亦大致相同。
騙徒先於社交平台刊登招聘廣告，訛稱聘請「遊戲平台管理員」，並以「即日出糧」、「無需經驗」及「搵快錢」等字眼作招徠，待受害人不虞有詐上釣後，再相約到旺角區內一商業大廈進行面試。其後，騙徒聲稱要安裝與工作有關的程式軟件，要求受害人交出手機或電腦，並以返回辦公室拿取東西或處理招聘手續等理由，指示受害人於大廈大堂等候，惟騙徒已隨即攜同受害人的財物逃去，並再利用受害人手機內預設的電子支付工具，購買電子產品後轉售圖利。
旺角警區重案組第一隊主管黃健熙督察表示，上月16日至本周一（25日），警方分別接獲6名受害人報案，均指誤墮上述同類型的求職騙案，受害人年齡介乎18歲至27歲，損失金額達13萬元，當中包括智能電話、手提電腦，以及在內的支付平台被盜用的款項。旺角警區情報組及重案組經深入調查經深入調查後，昨日 （28日）在荃灣展開拘捕行動，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名28歲本地男子，被捕男子現正被扣留調查。案件交由旺角警區重案組跟進，黃指暫時並無跡象有其他同夥參與今次騙案，行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。
黃健熙又直指，近年騙徒看準在疫情下，較多人失業的大環境下，針對求職者一種「急切搵工」的心態進行詐騙。他又呼籲，貿然將手提電話及電腦交予陌生人安裝不明來歷的軟件，可讓騙徒藉此可盜取個人資料、銀行卡及信用卡等資料。今次案件中，有受害人就把信用卡綁定於手機內的支付平台中，被騙徒輕易詐取。
警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。