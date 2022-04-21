警破「猜猜我是誰」電騙集團　主要針對老婦人　涉款115萬

警方昨日（20日）進行拘捕行動，拘捕一個電騙集團的兩名主腦，及負責交收騙款、「睇水」的疑犯。警方於交收地點附近，發現另一名年邁女受害人，正打算將15萬元交予騙徒，幸遭警員及時制止。警方經調查後，發現集團專攻女性長者，利用她們愛子心切的心態 ，冒認為她們兒子，再訛稱被警方或公安拘捕，需要一大筆保釋金，試圖騙盡受害人積蓄 。受害人年齡介乎65歲至92歲，騙款總額達115萬。



港島總區重案組高級督察唐為國、港島總區重案組總督察謝子坤、新界南總區情報組高級督察蕭卓賢。 （網上記者會截圖）

港島總區重案組總督察謝子坤表示，案中詐騙集團成員，會隨機致電受害人，假冒為他們的親人，例如兒子等，訛稱更改了電話號碼，要求受害人記錄最新電話號碼，作溝通之用，當騙徒取得受害人信任後，就會以不同藉口指需要大量現金，例如他們會謊稱遭警方或內地公安拘捕，需要保釋金，又或者與人爭執打架，需要巨額賠償。當受害人墮入圈套後，騙徒會指示他們即日或翌日，將現金帶到指定地點，交給「兒子」的朋友。

警方指，詐騙集團由去年12月開始營運，主要針對女性長者為目標，受害人年齡介乎65歲至92歲，絕大部份為女性，並利用她們關心仔女的心態，騙取他們畢生積蓄，被騙的金額由4萬至15萬不等，總額達115萬，警方暫時起回現金7萬元。警方又指，集團成員會藏身酒店 ，不定期轉換不同酒店，選址在沒有閉路電視覆蓋的地方作交收騙款，並用大量電話卡操控下線，以隱藏身份。

集團分工仔細，集團主腦負責策劃犯案細節，招攬中層骨幹成員，操控組織，打電話予受害人。並在犯案關鍵時間，遙距協調不同組織成員，分別接觸受害人收取騙款。而中層骨幹成員招攬第三層成員，並以現金及毒品作利誘，進行「睇水」、「收錢」等角色。主腦再到匯款公司，將騙款轉移不同戶口。（網上記者會截圖）

警方經過分析案發附近的閉路電視，成功鎖定多名詐騙集團成員身份，採取聯合拘捕行動。探員首先在炮台山一個公園，發現其中一名疑犯，正從一名76歲的受害人手上接過騙款，而另一名犯人在附近，擔任「睇水」的角色，探員見狀一擁而上，將兩人拘捕，並從其中一名被捕人身上，起回七萬元騙款。警員又發現公園附近，有一名神色慌張88歲的婆婆徘徊，後來得知她手持15萬現金，正準備與騙徒交收。

警員隨後在被捕人居住的酒店，搜獲冰毒等毒品，以及毒品吸食工具。警方及後在北角一間酒店房間，拘捕兩名集團主腦。警方一共拘捕3男1女，29至43歲，部份人有黑幫背景，被捕罪名包括「串謀詐騙」及「洗黑錢」、「藏毒」、「藏有毒品吸食工具」。部分被捕人士將會落案檢控。

電騙案首3月339宗涉款1.2億 警呼籲的士司機「幫幫眼」

截至2022年3月 ，警方接獲339宗電話騙案，涉款1.2億，案件比去年同期上升69%。當中「假冒官員」、「猜猜我是誰」為最普遍的犯案手法，分別佔 61%及38%。而騙徒最常用的藉口，就是須繳交保證金，保釋受害者的家人，這類案件佔130宗，達760萬元。

新界南總區情報組高級督察蕭卓賢指，長者是這類型騙案的高危群組，騙徒會指示受害人直接從家裏出發，乘的士到交收地點，由於長者對交收地方不熟悉，更會指使受害人，將電話交予的士司機，直接交代目的地。警方呼籲的士司機業界，載客時遇到神色慌張的長者，應停一停詢問長者原因，或可阻止騙案發生。