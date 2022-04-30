現場圖片｜跨境貨車司機內地封車等查驗猝死　橫臥司機位

自第5波疫情下，內地口岸加緊跨境貨車司機的防疫要求，《香港01》接獲消息指，一名年約50多歲的中港貨櫃車司機今日（30日）下午在皇崗口岸內地境內，疑於封車等候查驗期間昏迷，其後證實不治。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示已收到猝死司機的老闆求助，其遺孀亦希望丈夫遺體能盡快運回香港。陳迪手又批評現時因疫情跨境貨運程序繁複，一轉車隨時需要耗費整日，對司機十分殘忍，「捱出病、捱到命都無埋」。



據工友提供的相片所見，疑為猝死司機倒臥於車廂內，多名身穿防護衣人員登車了解。（讀者提供）

報料人向《香港01》表示，事件發生於今日下午4時許，不幸離世的中港司機駕車回港前，在大陸境內的關口由內地海關查車，其間車門會被拉上封條，司機不可以下車，大小二便皆要在車內解決，懷疑該名司機在車內長時間等候，直至海關發現司機無反應，打開車門查看，惜司機回天乏術。報料人指，現時在查驗台等海關查車，一般要6至7個小時間。報料人表示業界對事件議論紛紛，並指自己現在也不敢上內地，「做一車做廿幾個鐘頭，點做呀，真係玩死人」，直言有關安排「冇人性」，對同行猝死亦「覺得好心悒」。

據報料人提供的照片可見，該名司機坐在司機位暈倒，上身向左傾側，橫臥在司機位及鄰座，多名身穿白色保護衣的人員上車檢查其情況。另一片段中拍片司機表示，「（內地）海關嗌咗成個鐘頭司機都無反應，宜家叫咗十字車嚟」。

現時中港跨境司機運貨的程序關卡重重。（資料圖片）

工會已接求助 遺孀望盡快運回丈夫遺體

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，工會已收到猝死司機的老闆求助，據他了解死者年約50多歲，事發後內地海關通報將司機送往醫院，惜已證實不治，陳指其遺孀知悉事件後，亦表達希望丈夫遺體能盡快運回香港。現時工會亦已向運輸署求助，及向內地當局諮詢中心查詢，希望能盡快協調運回其遺體。《香港01》記者亦致電死者老闆了解，惟他不願多談。

運輸署對有跨境貨車司機離世表示難過，並已把其所屬運輸公司的聯絡資料通知有關單位，以便提供適切可行的協助。