跨境貨車司機等查車等到死　業界吐苦水揭慘況﹕未試過咁淒涼

有中港貨櫃車司機在皇崗口岸內地境內，疑於封車等候查驗期間猝逝。從事跨境貨車業已27年的林先生大吐苦水，直指「做咗咁耐都冇試過咁淒涼」，指以前往來中港一轉車只需約6小時，現在受疫情影響需時長達18至22小時，更會長時間被關在司機位，車門上封條，大小二便及飲食都要在車內解決，無奈稱﹕「唔當你係人」。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手亦批評現時因疫情跨境貨運程序繁複，一轉車隨時需要耗費整日，對司機十分殘忍，「捱出病、捱到命都無埋」。



據工友提供的相片所見，疑為猝死司機倒臥於車廂內，多名身穿防護衣人員登車了解。（讀者提供）

林先生表示，3月12日跨境貨車司機到內地裝卸貨物時，雖然不准離開車廂，車門亦會被上封條，但仍可以駕車直上東莞廠房，一轉車來回只需要約6小時。惟3月14日起，受疫情影響下，中港司機過關前後皆要做核酸檢測，確認陰性後才可以過關，過關後不准司機到廠房裝貨，只可以駛至接駁場，該處有一個棚架搭建的場所供司機聚集逗留，「有時連凳都冇，就企向度囉，有時一等就要等6、7個鐘」，他形容天氣炎熱時猶如「焗桑拿」，無奈稱﹕「冇人性」。

「騎師」開天殺價 要價3000元

貨車之後要交由內地巴士公司訓練的接駁車司機（俗稱「騎師」）負責前往廠房裝卸貨，「啲巴士司機培訓3日，香港好多車交畀佢哋，但成日架車炒到七彩，炒到爛晒先揸返嚟」，直指情況屢見不鮮。而且騎師會開天殺價，由以往收費150元，抬價至1500至3000元，有車主更會在車頭額外放500元給騎師，希望對方會「錫住架車」。

司機等候海關查貨 需車內大小二便

貨車在接駁場出車後，內地人員會貼上封條及不准騎師下車，直至完成裝貨及交車予中港司機。而中港司機過關回港前，同樣不准下車，需在口岸查驗台等候內地海關查驗貨車，但一般要等6至7小時，其間司機的大小二便及飲食皆要在車內解決。由於程序繁複，一轉車需時18至22小時，故司機在香港出車前要做足準備功夫，會準備飯盒、足夠的食水及乾糧，在港會先如廁，避免在車內人有三急的尷尬場面，小便則只可以用膠樽處理。

林先生指，現時每月最多只能走到10轉車，自己也不敢上內地，「日日上真係無命」，但為了生計亦無可奈何，至今仍未知道當局何時會放寬有關措施，歎道﹕「做咗咁耐都冇試過咁淒涼」。

現時中港跨境司機運貨的程序關卡重重。（資料圖片）

防疫關卡重重 陳迪手：對司機好殘忍

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，現時中港跨境司機運貨的程序，需要先取得24小時內核酸檢測陰性報告，並登記「跨境安」系統，出發時於兩地口岸亦要進行檢測，其後於口岸驗車台等候驗車，再將貨車交給一名內地「擺渡司機」，駕車到綜合接駁站交給另一名「騎師」，駕車到上落貨目的地，回程時亦再需要經過「擺渡司機」交還貨車予本港司機。陳迪手稱此種「三重關卡」模式，令司機所花的時間大增，另外由於需要自費聘請「騎師」，對自僱形式的司機等同減薪。另外當本地司機交車後，需要於一個司機休息區等候，隨時超過半日，變相增加人群聚集及感染風險。

經過多重關卡限制下，陳迪手指跨境司機每轉車隨時要耗費一整天，當中不少時間均是在等待，「又要排隊，又要等消毒」，他質疑運作方式會否對令司機因長時間身體屈曲及缺乏休息，而令身體健康惡化釀成悲劇，惟由於內地實施「限車令」，令批准跨境的貨車數目大減，「工友有工開已經好開心」。陳又嘆言，於兩年疫情下業界一直守法守規，惟內地因疫情要不斷設關卡及措施，「係直接影響緊我哋咁多家庭經濟支柱，係好殘忍，『喂有得做呀，十幾廿個鐘都做啦』，但捱出病、捱到命都無埋」，陳希望中港兩地政府能為業界設想，希望能改變安排讓司機能在不落地的情況下，點對點直達目的地。