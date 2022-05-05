跨境司機猝死遺三母子　工會籌款助解困　妻盼內地酌情允遺體返港

香港跨境貨車司機日前在深圳皇崗等候查關期間猝死，其「頭七」將至，惟其遺體因疫情關係仍未能運回港。其遺孀接受「香港01」專訪表示，希望內地當局酌情處理，讓丈夫得以早日「回家」。痛失所愛，自始三母子相依為命，她哽咽：「我真係無辦法接受到擘大眼，突然間呢個人消失咗喺我面前……」



姓廖跨境貨車司機上周於皇崗輪候通關時猝死，遺體尚在內地未能運返本港，其妻子盼內地酌情，讓丈夫早日「回家」。（陳傲淇攝）

55歲姓廖死者妻子育有兩名分別15和17歲的兒子。兩名兒子均讀中學，「公一份婆一份」共同撐起頭家。廖曾兩次接受俗稱「通波仔」的心血管手術，去年年尾做第二次微創手術，其後停工數月，加上近年疫情下工作不稱定，家中積蓄漸見底，一家經濟陷入窘境，故不得不在身體初癒下，咬緊牙關，駕駛須長時間滯留在車上的跨境貨車。

廖太表示，上周五（4月29日）丈夫駕駛跨境貨車前往內地，她如常靜候丈夫回港，詎料等來的卻是噩耗。她憶述，上周六中午突然接獲丈夫老闆來電，指前一晚曾與廖通話，至早上再跟進是否已過關，「但一路搵佢唔到」。廖太其後接獲深圳公安局來電，稱其丈夫猝死，指醫護到場時敲其車門和敲車窗亦沒有回應，開窗發現他已昏迷，隨即進行一輪急救，惟最終不治。廖太表示，「真係太突然，我𠵱家仲未接受到呢個事實」，彷彿丈夫仍在工作，三母子仍等着他回家。

由於丈夫遺體仍未運返本港及驗屍，她不敢對死因妄下判斷。但她懷疑「通波仔」後，丈夫身體未完全恢復；加上「咁多個鐘個人喺架車度，冇得伸展、活動，加上身體弱、容易攰，耐無得活動，血運行得唔好，所以容易出事」。生活逼人，她悔恨未勸阻丈夫推遲復工，「雖然係微創，但都係要多啲時間先可以恢復到。」

兩子得悉爸爸死訊後，暫無異樣。廖太指，「將來嘅嘢我𠵱家都未諗到，首要係將佢遺體運返嚟香港」。深圳公安局稱，因為疫情關係，已停止運遺體出境數月。但她希望深圳方面可以酌情，趁確診數字回落，盡早將丈夫的遺體運回本港。

廖太多次與內地部門聯絡，爭取盡早將丈夫遺體運返本港。（陳傲淇攝）

丈夫驟逝，廖太從此要獨自撫養兩名兒子，獨力難支，目前貨櫃運輸業職工總會和及落馬洲中港貨運聯會已發起籌款，以解廖家燃眉之急。

捐款途徑：

中國銀行：012 740 1 009361 6

帳戶名稱：Li Y** H* C******

備註：帛金

捐款日期：2022年5月4日至11日

滙豐銀行：543 7028 755

帳戶名稱：Lak Ma Chau China-Hong Kong Freight Association

捐款日期：2022年5月15日晚或以前

