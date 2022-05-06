無綫新聞APP接連推播奇怪訊息　27歲男員工涉不誠實取用電腦被捕

周二（3日）無綫新聞APP接連發出奇怪訊息，警方調查後拘捕一男子。警方指，於5月3日在西區拘捕一名27歲姓林本地男子，涉嫌與同日發生的一宗不誠實意圖而取用電腦案件有關。警方於5月3日接獲相關機構報案，指該機構一流動應用程式在當日凌晨發出多個異常的推送通知訊息。被捕男子已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。案件現交由網絡安全及科技罪案調查科接手調查。



據了解，被捕男子為無綫電視員工，負責推廣系統，當晚進行測試期間，意外加入一條可進入無綫新聞流動應用程式後台數據庫的連結，因該連結進入程式後台後無需密碼，疑有網民按下連結進入後台發出推送奇怪的訊息。



事發在於周二（3日）零時起，無綫新聞的手機應用程式疑似失常，接連推播訊息，大部份為內容奇怪或無意義內容，總數達20個。同一時間，無綫新聞的網頁亦出現故障，一直顯示「目前沒有相關新聞內容」，至零時30分後始回復正常；至於有關奇怪訊息，首個訊息是一個網址，有指是無綫新聞推送訊息網址。其後奇怪訊息開始出現，先是「yooooooo」，之後「test」，「hi」，更有「李家超見記者」及「【直播中】李家超見記者」。