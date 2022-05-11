「612基金」4信託人被捕　警方：涉請求外國對港實施制裁

警方拘捕已停運「612人道支援基金」的4名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強，涉違《香港國安法》串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全。

警方指調查顯示上述人士涉嫌請求外國或者境外機構，對香港特別行政區實施制裁。消息指，警方國安處懷疑「612基金」涉嫌曾資助本地組織到外國呼籲制裁本港官員，及收取外地組織及《蘋果日報》等捐助。消息又指警方掌握多名捐款人士及組織的資料，正進行深入調查。



警方指國安處於5月10日及11日在全港多區採取執法行動，拘捕2男2女，年齡介乎45至90歲，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反《香港國安法》第29條。國安處又按照《香港國安法》第43條及《實施細則》附表二，向被捕人士發出由裁判官簽發的通知書，要求他們向警方交出所有旅行證件，所有被捕人士將獲准保釋候查。

警方指調查顯示上述人士均為「612人道支援基金」信託人，涉嫌請求外國或者境外機構，對香港特別行政區實施制裁，危害國家安全，拘捕行動仍然繼續。警方亦向法庭申請傳票控告上述人士及另外一名37歲男子沒有遵循《社團條例》要求，為「612人道支援基金」作出註冊。

612基金去年8月宣布有序停運。（資料圖片）

涉資助組織到海外 呼籲外國制裁政府官員

消息指，警方國安處懷疑「612基金」於《香港國安法》實施前，已涉嫌與外國勢力勾結，包括於2019至2020年反修例運動期間，資助「香港大專學界國際事務代表團」到倫敦及日內瓦進行海外遊說及抹黑香港；當中於2019年9月，該代表團與英國國會議員會面，並要求英國國會提出法案制裁特區官員。調查又懷疑期間「612基金」曾向台灣非政府組織及在加拿大的港人，分別提供法律及醫療等支援，有理由相信實質是為潛逃到當地的港人提供資助。

被指曾收《蘋果日報》及外地組織捐助

據悉國安處又對於有指「612基金」於反修例爆發期間，多次收取來自外地組織及《蘋果日報》等捐助，及曾收取於美國組織「黃色蒲公英基金會」籌得近7萬美元的捐款，懷疑有外部勢力透過「612基金」為本地示威活動推波助瀾。另外一直協助「612基金」託管資金的「真普聯」，召集人鄭宇碩曾被其助理出書指控「真選聯」曾接受美國國際民主研究院（NDI）的捐款，因此懷疑「612基金」與外國勢力有關連。

已掌握多名捐款人士及組織資料調查

消息又指除「612基金」及「真普聯」等相關人士可能涉嫌違法外，警方國安處已掌握多名「612基金」捐款人士及組織的資料，並正進行深入調查。