「612基金」4名被捕信託人獲保釋禁離港　陳日君離開警署揮手示意

已停運的「612人道支援基金」共4名信託人一連兩日被捕，繼警方國案處昨日（10日）於機場拘捕信託人之一的許寶強後，今日（11日）傍晚再拘捕另外3名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩，4人同涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪被帶署。所有被捕人士將獲准保釋候查，

至深夜11時起，4名被捕人陸續離開警署。其中陳日君、何韻詩分別離開柴灣警署及西區警署時，均未有發言；而吳靄儀離開灣仔警署時，向在場記者表示：「多謝關心，大家保重」。



陳日君、吳靄儀和何韻詩今日傍晚被捕後，分別被帶返柴灣警署、灣仔警署及西區警署。其中陳日君是首次被捕。資深大律師、公民黨主席梁家傑其後到柴灣警署了解事件，亦有教友到場支援陳日君。至晚上11時許，梁家傑離開柴灣警署，其後晚上約11時15分，陳日君步出警署。

90歲的陳日君，由兩名神父陪同離開柴灣警署，由於現場正下着雨，在旁者為他打傘遮擋風雨。其間陳日君向在場傳媒揮手，但未有講話，之後他登上私家車離開。另一邊廂，何韻詩於近午夜12時亦離開西區警署，她同樣未有講話，其間一度隻手合十讓傳媒拍攝，並感謝傳媒在場守候。



至於吳靄儀則於12日凌晨零時左右，離開灣仔警署。她向在場記者表示：「多謝大家關心，目前都係平安嘅，請大家保重，保釋條件就唔多講」，又稱感到有些疲累。

警方稱，香港警務處國家安全處（國安處）於5月10日及5月11日，在全港多區採取執法行動，拘捕兩男兩女，年齡介乎45至90歲，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反《香港國安法》第二十九條。此外，國安處按照《香港國安法》第四十三條及《實施細則》附表二，向被捕人士發出由裁判官簽發的通知書，要求他們向警方交出所有旅行證件。警方亦向法庭申請傳票控告上述人士 及另外一名37歲男子沒有遵循《社團條例》要求，為「612人道支援基金」作出註冊。警方調查顯示上述人士均為「612人道支援基金」信託人，他們涉嫌請求外國或者境外機構，對香港特別行政區實施制裁，危害國家安全，拘捕行動仍然繼續。所有被捕人士將獲准保釋候查。