洪水橋18歲大學生家中玩Switch《健身環大冒險》遊戲　疑跌倒身亡

今日（20日）下午2時許，警方接獲一名女子報案，指在洪水橋洪福邨洪樂樓住所，其18歲兒子做完運動後，於單位內突然暈倒，不省人事。救護員接報趕至現場，惟檢查後證實男事主已當場死亡，毋須送院。

現場消息指，死者為大學生，今晨獨自在家中玩電子遊戲機任天堂Switch的運動遊戲，約2至3小時後，其母親回家後發現他倒地不起。警方初步檢查死者傷勢，發現他的腳部綁有遊戲用的配件，地上放有瑜珈墊，其頭部受傷流血，包括耳、鼻等受傷，不排除有人在玩遊戲時暈倒及跌倒，死因有待剖屍確認。



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警方初步相信事主當時正進行一款名為「RingFit Adventure（健身環大冒險）」的冒險遊戲，現場消息指，死者左邊大腿綁有遊戲用的配件，地上放有瑜珈墊。

翻查網上資料，電子遊戲機任天堂Switch有多款的運動遊戲，包括一款深受歡迎、名為「健身環大冒險」的遊戲，玩家需要使用一個環型配件Ring-Con，腳部亦要綁上腿部固定器，配合螢幕進行不同的動作，例如跑步等，為一款全身動起來玩的冒險遊戲。該款遊戲推出後，被不少網民視為「減肥神器」，曾有網民透過此遊戲極速減肥而受到矚目。