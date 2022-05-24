挨跌天線得得B｜KKplus照常開門　經理：無做好保護係我哋問題

旺角朗豪坊玩具店KKplus幼童「挨」跌1.8米高天線得得B公仔，家長賠償逾3萬元「成本價」。KKplus凌晨發聲明稱事件「在雙方同意下徹底解決」，至早上10許已經刪去相關聲明。今日（24日）中午12時朗豪坊KKplus如常開門，不少家長陪同小朋友前往逛街。該店姓呂經理表示，總公司已經與涉事家庭聯絡，相信稍後會出聲明交代，目前店舖已將高於一米的大型展品、以及一些位於低處沒有保護裝置的展品收起，亦會檢討日後展示展品的保護措施。就今次事件，他承認「無做好保護係我哋問題」，強調很關心小朋友，「今次事件大家都唔想。」



今日大批傳媒到朗豪坊KKplus跟進事件，呂經理向記者表示總公司今早與涉事家長及小朋友溝通，相信會快有結果，不過公司未有向同事更新資訊，未知公司會如何處理，亦未知賠償跟進如何，相信稍後公司會出聲明交代事件來龍去脈。他指目前店舖已收起所有超過一米的大型展品，以及一些位於低處沒有保護裝置的展品，亦會檢討日後展示展品的保護措施。

他指出以往沒有發生過類似事件，強調了解客人需要亦好關心小朋友，「今次事件大家都唔想，會檢討所有流程。」對於網上流傳片段及針對員工的內容，呂一概不評論，僅稱已內部向員工培訓。至於網民指涉事的Laa-Laa模型之前有圍欄，呂經理稱舖頭擺設上有不同更新，不記得去年模型的位置，但重申「無做好保護係我哋問題」，日後轉位時都會加設保護。

▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼



KKplus今日（24日）凌晨發聲明指賠償一事由事主主動提出，又稱「在雙方同意下徹底解決。」不過KKplus社交網站專頁至早上10許已經刪去相關聲明。聲明原本在凌晨近1時於KKplus社交網站facebook及ig發出，如今已無法顯示內容。原聲明指為免有人散播謠言，誤導視聽，遂發出澄清聲明。該店指事件發生後，處理方法是由事主主動提出，已經即時處理並在雙方同意下徹底解決。此外，就有關擺設的售價，該大型擺設為首版印刷之原型品，官方預售價格為52,800元，原型品之成本涉及多方面的費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等；同款產品之25cm版本為1,180元，並無收取多於該貨品之售價。