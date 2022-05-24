挨跌天線得得B｜成都童毀連卡佛值13萬米妮擺設　網民批店方疏忽

旺角朗豪坊玩具店Kk plus一個標價5萬多港元的「天線得得B」模型，遭1名幼童「挨」跌事件釀成風波。其實內地在本年初也曾發生一宗引發廣泛關注的類似事件，一名幼童被指在成都連卡佛百貨店內弄倒價值13萬（人民幣，下同）的大型米妮擺設，擺設倒下來後還砸到旁邊價值5到6萬元的小擺件。



「米妮」被弄倒狀況及網民意見（按圖放大）：

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內媒《楚天都市報》曾報道，事件發生在本年1月初。從照片可見，被弄倒的價值13萬元的米妮擺設的兩隻耳朵都碎了。此前有顧客在店內拍攝的照片則顯示，這個擺設周圍沒有設置保護措施。

當時有疑似成都連卡佛百貨店的銷售人員在網上發帖，除了發布米妮擺設被摔壞的照片外，還稱這種事不是第一次發生，公司把擺設擺在金屬墊上，邊上也有「貴重物品請勿觸碰」的牌子。但這次最誇張，四個大人沒一個人管小孩，小朋友爬到最大最貴的13萬元米妮擺設的頭上，然後米妮倒下來砸到旁邊價值5到6萬元的小擺件。

這名疑似成都連卡佛百貨店的銷售人員還表示，「我平時上洗手間路過我們公司那片，都恨不得把手捆起來，只為走路穩一點，生怕打碎了個啥」。

報道指，也有網友覺得疑似銷售人員的帖子和現場實際不符，「所謂保護得好好的米妮，不過就是赤裸裸放在過道的地上……13萬的高價貨沒有顯示易碎品小心觸碰或禁止觸碰的提醒，也沒有圍欄」。

也有網友稱，米妮擺設摔碎後，涉事家長第一時間安撫受驚嚇的孩子，沒逃避責任，也沒無理取鬧，只平靜等待賠償協商；店員第一時間關心幼童有沒有事，雙方已經協商解決此事。

店方：有對貴重商品投保

成都連卡佛百貨店的工作人員事後承認，店內確實有兩個擺件被弄壞，店家有對貴重的商品投保，但並未回應幼童家長是否有賠償。

湖北好律律師事務所陳亮律師當時分析稱，未成年人如對商品造成損壞，其監護人應該承擔相應責任；如果商家的擺放沒有採取必要的保護措施，甚至讓它明顯損壞，則存在一定責任，但這部分責任相對較小，主要責任由未成年人的監護人來承擔。