挨跌天線得得B｜KKplus凌晨出聲明稱事件徹底解決　9小時後突刪除

旺角朗豪坊玩具店KKplus幼童「挨」跌1.8米高天線得得B公仔，家長賠償逾3萬元「成本價」。公司今日(24日)凌晨發聲明指賠償一事由事主主動提出，又稱「在雙方同意下徹底解決。」不過KKplus社交網站專頁至早上10許已經刪去相關聲明。今早涉事男童父親接受《香港01》訪問時表示，太太昨晚聯絡店方要求跟進，但由於店方未能聯絡上經理，至今未有會面具體時間。

網民繼續在KKplus其他帖文派逾9000個「嬲」及留言，質問公司為何刪帖。



▼KKplus原聲明▼



聲明原本在凌晨近1時於KKplus社交網站facebook及ig發出，如今已無法顯示內容。原聲明指為免有人散播謠言，誤導視聽，遂發出澄清聲明。該店指事件發生後，處理方法是由事主主動提出，已經即時處理並在雙方同意下徹底解決。此外，就有關擺設的售價，該大型擺設為首版印刷之原型品，官方預售價格為52,800元，原型品之成本涉及多方面的費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等；同款產品之25cm版本為1,180元，並無收取多於該貨品之售價。

至於有關擺設僅作觀賞之用，並沒有承受壓力的韌性，該擺設從去年11月開始已於現位置展示，期間沒有為客人帶來任何不便，但該店會重新審視所有擺設的展示安全，並會吸取本次經驗，避免同類事件再次發生。聲明又提及，事件至今已為雙方帶來不必要之輿論壓力，該店將會主動聯絡事主跟進事件，並呼籲大眾為保事主隱私，避免轉發含有個人資料的任何訊息。

涉事男童父親鄭先生今早（24日）接受《香港01》訪問時表示，與太太昨晚看過流出的閉路電視片段後聯絡店方要求跟進，但由於店方未能聯絡上經理，至今未有會面具體時間。目前他們希望弄清事實，認為店方理應退回相關金額。