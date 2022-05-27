旺角謀殺｜疑犯準備登機潛逃泰國被截獲　重案組拘捕3男2女

旺角一對情侶登門追收10多萬元借款時，男友遭亂刀斬死，女友則捱打暈倒一小時。據悉，警方調查發現，該對情侶收到神秘電話，獲告之借錢未還的債仔「白粉麗」身在砵蘭街的釣魚機賭檔，登門追數時遭伏擊。

截至今日（27日）晚上9時半，西九龍總區重案組合共拘捕3男2女，年齡介乎20至37歲，其中3男1女涉嫌謀殺，皆有份參與該宗兇案，負責斬人、「睇水」、駕車等工作；另一名34歲女子則涉嫌協助罪犯，她為其中一名被捕人士的女朋友，在事發後協助租用酒店房間匿藏。消息指，其中一名涉謀殺被捕的人士，今日於香港國際機場出境，準備登上前往泰國的航班，被重案組人員及時截獲及拘捕。警方拘捕行動仍在進行中，目前正追緝至少5名在逃人士，亦正追查該名債仔「白粉麗」的下落。



疑犯被帶返西九龍總區總部。（陳傲淇攝）

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據悉，姓張（59歲）女事主與姓張（46歲）男友皆無業，有黑社會「水房」背景。他們昨晚（26日）收到可疑電話通知債仔所在的位置後，到砵蘭街299號的非法釣魚機賭檔追債，當時現場有兩名男子，雙方疑起衝突，對方「吹雞」召來約有7至8名男子，之後用刀向兩人襲擊，其後逃去。由於女事主遇襲後暈倒，她清醒後，於凌晨0時許才致電報警，其男友身中多刀，送院後傷重死亡。西九龍總區重案組接手調查，截至目前為止，已拘捕至少5名涉案人士，拘捕行動仍在進行中。