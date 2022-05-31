長沙灣檢衝鋒槍｜警緝毒拘兩男女　檢捷克蠍式衝鋒槍及50發子彈

警方於長沙灣緝毒揭發槍械案，拘捕兩名男女。今晚9時許，港島總區反三合會行動組在長沙灣天悅廣場附近截獲一名男子，並在其身上檢獲小量俗稱「K仔」的氯胺酮毒品，以涉嫌販毒將他拘捕。其後警員將他押返其位於區內的劏房單位搜屋，再拘捕其女朋友，前後檢獲合共市值約360萬元毒品；同時搜獲一把蠍式衝鋒槍、一個彈夾、50發子彈及一個鐵蓮花狀電擊器，警方將對有關槍械及子彈作進一步化驗，以確定其性能。



消息稱，被捕的27歲本地男子與同齡女子，為男女朋友關係，兩人均報稱無業，沒有黑社會背景。案中警方檢獲的一把蠍式衝鋒槍，為捷克Vz.61型號，其外型狀似真槍。有人聲稱涉案槍械是毒品貨主透過其手下，擺放在有關劏房單位，他只是協助將毒品出貨。警方稍後將化驗該槍，以確定是否具備發射功能和威力。警方行動仍然繼續，槍支、子彈的來源及其用途，為重點調查方向。

警方表示，被捕男子姓楊（30歲）、女子姓蔡（27歲），兩人均涉嫌「販毒」、「無牌管有槍械及彈藥」及「藏有攻擊性武器」被捕，現正被扣留調查。

警方檢獲一把蠍式衝鋒槍，為捷克Vz.61型號。

港島總區反三合會行動組總督察何恩傑指，警方在深水埗區拘捕一名男子，即場在其身上檢獲1.5公斤懷疑「K仔」氯胺酮；其後將他押返他與女朋友居住的分租單位，再檢獲3.7公斤懷疑「K仔」氯胺酮、350克懷疑霹靂可卡因及1.2公斤懷疑「Happy粉」，毒品市值約360萬元。據了解，被捕男女均報稱無業，警方正調查他們有否黑幫背景。警方同時檢獲一支捷克 Vz.61衝鋒槍、50發子彈、一個消音器及鐵蓮花狀電擊器，至於該槍有否發射能力及曾否使用，須由軍械鑑證科鑑定。