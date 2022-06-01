長沙灣檢衝鋒槍｜捷克 Vz.61 如「毒蠍」　體積小夠隱蔽火力強

警方昨晚（5月31日）在長沙灣掃毒期間，搜獲一支捷克 Vz.61 蠍式衝鋒槍，引起關注。據資料顯示，該槍原自斯洛伐克，由槍械設計師Miroslav Rybář設計，1959年面世，稱為S-59衝鋒槍。及至1961年正式獲採用為軍用武器，並定名為Vz.61。因槍托外型如蠍子尾巴、體積細小、便攜性好、隱蔽性高、火力密集，故被稱作「蠍式衝鋒槍」，猶如槍械中的「毒蠍」。直至1979年，大約生產了21萬枝，並有多國翻製，雖最初為軍警所用，但其後成為不少恐怖分子的最愛。



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Vz.61口徑為 .32 ACP（7.65 x 17毫米），使用的彈藥是與之配型的7.65毫米勃朗寧短彈，能讓射擊時槍體更易控制，火力更密集。其彈匣裝在機匣底部彈匣容量是10 /20發，彈藥發射方式可以單發、亦可以連發，其中在全自動射擊時，最可射速可高達以每分鐘800至850發。為改善因體積小而出現射速高、槍體難以控制的情況， Vz.61使用了緩衝器，照門是則採用覘孔式，可自由選擇射程。

Vz.61既可作衝鋒鎗，亦可作手槍，因體積小，可隨身攜帶及單手操作，作近距離戰鬥，能軍警雙用，故大多是裝備武警安全部隊和反恐部隊所用，據悉有民航客機的防劫機保安人員亦選用該槍。但為提高隱蔽性，槍口安裝了滅聲器，此舉被不法分子覬覦，成為恐怖組織和非法武裝組織至愛。其中1978年意大利總理阿爾多·莫羅，遭左翼極端恐怖組織「紅色旅」綁架，最終被人以Vz.61殺害。

▼ 捷克 Vz.61 蠍式衝鋒槍 基本規格 ▼



口徑：.32 ACP（7.65 x 17 毫米）

槍長：槍托打開 — 522 毫米

槍托折疊 — 270 毫米

槍寬：43 毫米

槍高：167 毫米

槍管長：115 毫米

槍重 ( 不含彈匣 )：1.3 公斤

彈匣容量：10 發、20 發

最高射速：850 發 / 分

正常射速：全自動 — 200 發 / 分

半自動 — 35 發 / 分

有效射程：槍托折疊 — 25 公尺

槍托打開 — 100 公尺

