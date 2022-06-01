長沙灣檢衝鋒槍｜警：不排除任何可能性　包括有否激進人士想施襲

警方昨晚（5月31日）在長沙灣掃毒期間，於兩名男女疑犯的劏房內，搜獲一支捷克 Vz.61 蠍式衝鋒槍。警方今日（6月1日）凌晨交代案情時指，涉案衝鋒槍機械齊全，但有否發射能力及曾否使用，仍須由軍械鑑證科鑑定。警方正就有關槍械的來源及管有目的作全面調查，現階段不會排除任何可能性，包括黑幫械鬥、是否有激進人士在未來某些日子欲作出襲擊等。



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港島總區反三合會行動組總督察何恩傑表示，昨午警方在深水埗區拘捕一名男子，即場在其身上檢獲1.5公斤懷疑「K仔」氯胺酮；其後將他押返他與女朋友居住的分租單位，再檢獲3.7公斤懷疑「K仔」氯胺酮、350克懷疑霹靂可卡因及1.2公斤懷疑「Happy粉」，毒品市值約360萬元。據了解，被捕男子姓楊（30歲）、女子姓蔡（27歲），兩人均報稱無業，警方正調查他們有否黑幫背景。

據了解，警方在單位搜查期間，同時檢獲一支捷克 Vz.61衝鋒槍、50發子彈、一個消音器及鐵蓮花狀電擊器。有關槍械的機械齊全，當時並未上膛，相關子彈則在該槍附近發現，分裝好一包包放於小袋內。何恩傑指，該槍有否發射能力及曾否使用，須由軍械鑑證科鑑定才能進一步確定。

何續稱，警方正就有關槍械的來源及管有目的作全面調查，現階段不會排除任何可能性，包括黑幫械鬥、以及是否有激進人士打算在未來某些日子作出襲擊。此外，有關彈藥儲存於普通民居之中，何指如果儲存或運送期間稍一不慎，很易造成走火意外，對市民構成嚴重威脅；如該支衝鋒槍於鬧市中使用，更可能造成嚴重人命傷亡，後果不堪設想。