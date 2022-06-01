珍寶海鮮舫廚房船入水傾側　市民打卡留念：消失咗 就冇咗

停業逾兩年、本月將告別香港的香港仔「珍寶海鮮舫」，昨（31日）晚靠近海鮮舫的廚房船疑入水傾側，救援人員到場搜救，證實無人傷亡。珍寶海鮮舫迄今香港仔46年，是南區著名地標，臨別依依，今（1日）晨陸續有市民在岸邊眺望及打卡留念，眼前海鮮舫頹圮敗破，有街坊大嘆：「好可惜，冇人理，消失咗，就冇咗」。



《香港01》記者今（1日）晨在場所見，海鮮舫旁的廚房船嚴重傾側，幸有海鮮舫船身頂着，沒有沉落海底，初步未見有搶修人員處理，船上亦烏燈黑火，未見人影。珍寶海鮮舫可謂屋漏偏逢連夜雨，集團宣布6月份將其移離香港，接着又發生廚房船入水事件，再度勾起市民集體回憶。

今晨不少市民到來緬懷追憶，言談間溢滿不捨之情。鄭小姐表示，以前拍拖時已有珍寶海鮮舫，叔父亦在珍寶擺酒，有許多回憶，「好可惜，冇人理，他日消失咗，就冇咗珍寶」。另一莫小姐感到很可惜，認為珍寶應該做下去，「條船咁正，成個南區地標」，她建議政府可考慮將珍寶海鮮舫拖上岸做展品，原汁原味保留下去，讓市民可以參觀：「香港仲有好多人未去過珍寶，住喺南區都唔係個個上過條船」。