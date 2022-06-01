珍寶海鮮舫｜開張第一年已回本　勁過印鈔機　每日生意額幾十萬

香港仔「珍寶海鮮舫」即將告別香港，這個著名地標曾經輝煌得猶如海上明珠，七、八十年代盛極一時，駁船、龍椅、魚池及金碧輝煌的裝璜，慕名而至的旅客源源不絕，前南區區議員石國強曾做過旅行社，外國遊客來港，太平山和珍寶海鮮舫是必遊景點，當時導遊曾誇口：「未遊過珍寶，唔算嚟過香港」。另一研究珍寶海鮮舫歷史的老街坊冼培安指出，珍寶海鮮舫當年吸金力強勁，猶如一部印鈔機，何鴻燊和鄭裕彤投資3000萬興建，開張第一年已回本：「當年一日做幾十萬元生意，高峰期員工近五百人，你就知生意幾勁」。



石國強是香港仔居民，對珍寶的威水史如數家珍，他憶述，1976年珍寶海鮮舫開業時，停泊在香港仔中心對開海旁，當時生意火紅，歐美遊客上落船喜歡擲硬幣落海，久而久之海底遍佈硬幣，小童會潛落海底「淘金」，運氣好的話，隨時撈起合共十多、二十元硬幣，當時一個人平均收入約千元，是不錯的收入。

珍寶海鮮舫最初在香港仔中心對開海旁。（冼培安提供）

石表示，珍寶的成功是古色古香的漁港風情，「坐住駁艇上船，搖吓搖吓，海鮮舫裝修得好似宮殿咁，外國人好鍾意呢啲」，石曾在旅行社工作過，多次帶團遊珍寶，「果時導遊有句話，未遊過珍寶，唔算嚟過香港」，珍寶是旅遊團必遊的地方。根據資料，英女王伊莉莎白二世、查理斯王子、美國巨星湯告魯斯曾是珍寶海鮮舫座上客。

多年來不遺餘力搜集珍寶海鮮舫史料的老街坊冼培安指，珍寶開業頭五年最賺錢，「聽講開業成本3000萬元，第一年已經回本」，他打個比喻，今天一罐可樂售價幾元，七十年代，珍寶一罐可樂賣20元，「當時太白海鮮舫、海角皇宮海鮮舫仲做緊，競爭唔細，但珍寶一日都做幾十萬元生意，好誇張」，由於珍寶賺大錢，很快收購其他海鮮舫，做起獨市生意。

冼透露，何鴻燊為何會投資海鮮舫，是因為何鴻燊開賭，曾向某海鮮舫集團購入一艘舊船改裝成賭船，後來發覺海鮮舫前景不俗，何遂夥拍鄭裕彤投資，建立珍寶王國，初時由鄭家管理，後期轉由何家打理，直至八十年代，生意還算可以，後來搬到深灣遊艇會，交通不便，加上駁船由電動船代替，失去吸引力，生意開始走下坡，近兩年更受疫情致命打擊，母公司被迫斬纜止蝕。