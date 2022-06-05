AEON盜竊│防盜3式加強保安系統　增加阻嚇力　主要打擊專業慣犯

黃埔AEON疑因保安漏洞，成為店舖盜竊的重災區，保安專家郭卓民實地視察後，歸納出4大問題，並提出3大改善措施，包括安裝電子防盜探測器、加裝閉路電視及重點巡邏高價貨物區域。專家認為店舖保安系統最重要是提高阻嚇力，令賊人打消歪念，防患於未然，尤其是針對專業或集團式運作的竊匪。消息人士透露，去年在黃埔AEON被捕人士中，有一半為失業人士、退休人士或主婦，當中不少屬於「慣匪」，因窺準黃埔AEON易「得手」及「甩身」，所以多次到上址犯案。



保安專家郭卓民實地視察黃埔AEON後，歸納出4大問題，並提出3大改善措施。（香港01記者攝）

保安專家郭卓民建議黃埔AEON應先在所有出入口位置安裝電子防盜探測器，堵塞最大的保安漏洞。郭卓民直言：「（全部安裝）雖然可能貴少少，不過阻嚇作用先係關鍵。」他表示，店舖保安系統最重要是具有足夠的阻嚇力，「等人知道店舖係有安裝防盜」。

郭續指，AEON亦有必要加裝閉路電視，以及調整天眼的拍攝角度，此舉同樣可以提升阻嚇力，「多啲閉路電視，（賊人）知道你錄到佢，佢都會驚。」再者，即使賊人得手離場，商戶事後亦可向警方提供錄影片段，協助警方將賊人繩之於法。

最後，郭卓民認為AEON可安排保安重點巡邏一些擺放高價貨物的區域，或在酒類產品、電子器材等貴價貨物加上防盜扣或貼上防盜標籤，可增加賊人被揭發的風險，配合電子防盜探測器，即完善整個防盜系統。

郭卓民其後分享多年保安顧問的經驗，並指出店舖盜竊的賊人主要分三類：

1. 專門通常偷取貴價貨品轉售圖利，或集團式運作；

2. 因一時貪念而偷竊，偶一為之；

3. 偷竊成癮人士。



郭卓民直言，從店舖保安而言，主要打擊的是第一類賊人，因為他們犯案頻率較高，有可能是集團式運作，多數偷取價值較高的貨品，嚴重損害商戶的利益，因此提升保安系統正正為了嚇退這類賊人，防患於未然。郭坦言：「唔好下下諗住要去捉賊。」因店員或保安捉到賊人後要到警署錄口供，亦有機會到法庭作證，對僱主而言一樣有時間成本。

但若然當場捉到賊人，郭卓民表示保安一般都會報警，絕對不會姑息，因為放走賊人，只會壯大賊人的膽量，助長集團式賊人繼續犯案。

郭卓民解釋，商戶和賊人是處於博奕狀態，如店舖毫不設防，賊人必然集中到該店「搵食」；當店舖提升保安系統，賊人犯案前就會衡量自己的被捕風險，甚至會打消歪念。郭解釋，即使最好的保安系統也無法杜絕店舖盜竊，如能減少8、9成竊案或令賊人不敢出手，已是非常成功。

根據警方資料，去年紅磡分區共錄得426宗店舖盜竊案，共354人被捕。消息人士透露，當中有300人是在黃埔AEON被捕，有一半被捕人為失業人士、退休人士或主婦，另外亦包括醫生、護士、社工、會計師及工程師等專業人士。而黃埔AEON主要失竊的物品為超市中的食物、食材及日常用品，部份人士亦會偷取玩具、傢俱、衣物及露營用品等。

據了解，不少人被捕人屬於「慣匪」，因窺準黃埔AEON易「得手」及「甩身」，所以多次在上址犯案。而被捕人多數為居住於九龍城區的中國籍人士，另有不少越南籍、印度籍、菲律賓籍及巴基斯坦籍等人士。