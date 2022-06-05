紅磡黃埔AEON盜竊案冠全港　一年逾300宗　保安專家分析4大問題

黃埔花園AEON(永旺百貨)被指是店舖盜竊的重災區，近期更成為網民熱烈討論的話題。消息人士向《香港01》透露，該店去年發生逾300宗店舖盜竊，超過300人被捕，數量驚人，相信冠絕全港。《香港01》早前邀請保安顧問到黃埔AEON實地視察，他總結了黃埔AEON保安存有4大問題，如不盡快提升保安系統，該店的盜竊案只會無日無之。



根據警方提供的資料顯示，九龍城警區下轄紅磡和九龍城兩個分區，去年共錄得525宗店舖盜竊案，當中紅磡分區佔426宗，九龍城警區則有99宗。消息人士透露，其中逾300宗是發生在黃埔花園的AEON。換言之，單單是黃埔AEON一間公司的失竊數字，已佔去年紅磡分區整體店舖盜竊案逾七成，數字相當誇張。而今年頭4個月黃埔AEON已有近120宗店舖盜竊案，超過110人被捕。

消息人士續稱，剛巧毗鄰九龍城警區亦有一間AEON店，是位於九龍城廣場。該店去年全年只發生3宗店舖盜竊，今年頭4個月則有1宗。去年黃埔AEON的300多宗店舖盜竊，是九龍店的100倍，令人吃驚。值得注意的是，去年香港整體店舖盜竊案有7187宗，一間黃埔AEON店的店舖盜竊數字，佔全港同類案件4%，只能以重災區來形容。

翻查新聞報道，黃埔AEON一直是賊人熱門「幫襯」的對象，曾試過半個月內五度遇竊。網上討論區亦有人談及黃埔AEON的保安漏洞處處。《香港01》上周邀請了保安專家郭卓民一同實地巡視黃埔AEON，經一個多小時視察後，郭卓民總結了4大保安問題。

保安專家郭卓民實地視察黃埔AEON後，歸納出4大保安問題。（香港01記者）

四通八達 出入口多

郭卓民直言，黃埔AEON最大的保安問題是位置四通八達，出入口太多，管理上鞭長莫及，他甚至形容為保安「死症」。他指，一般超市只有一兩個主要出入口，並會在出口前設置收銀櫃台，方便職員及保安集中監察及防盜，但現時黃埔AEON佔黃埔新天地第5及6期地面及地庫兩層，卻有10個出入口。

當中地面一層有至少7個出口，分別連接德安街、德豐街、船景街三條大街，同時又接通黃埔花園青樺苑第4座及第6座地下；地庫一層同樣有至少3個出口可透過樓梯返回青樺苑及德豐街地面，亦有1個接駁港鐵黃埔站的D出口。由地面、地庫一層可直接落地庫二層的新城廣播有限公司，並透過地下扶手電梯返回地面。商場設置的升降機更可往返地面、地庫兩層及停車場，若計算停車場在內的出入口，總出入口更達10個以上。

郭卓民補充，現時AEON店內雖有身穿制服的保安不時巡邏，但所有出入口卻未有派遣保安駐守，賊人只要窺準保安鬆懈的時候順手牽羊，即可選擇適合的出入口離開，由於出入口連接人流暢旺的街道及屋苑，一旦混入人群，保安根本無從追究。

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沒有安裝防盜系統如「無掩雞籠」

郭卓民指，第二個保安問題是黃埔AEON沒有安裝防盜系統。一般超市及百貨公司均會在出入口安裝電子防盜探測器，一旦賊人帶著未結帳的貨物離開，電子警報器就會發出聲響，通知職員或保安到場處理。郭表示出入口電子防盜器屬店舖保安最關鍵一環，亦可說是「最後防線」。但黃埔AEON本身已經四通八達，所有出入口竟然沒有安裝防盜探測器，儼如「無掩雞籠」。郭指賊人通常「捨難取易」，如見商店保安漏洞處處，容易得手逃脫，自然會長期在此「搵食」。

閉路電視數量及密度較少

此外，郭卓民指AEON面積極廣，兩層店面佔地逾18萬平方呎，出入口又多，但閉路電視的數量及密度卻比預期中少，多數天眼僅設置在收銀櫃台及主要通道一帶，較為集中，無法覆蓋電梯位、轉角位及其他隱蔽位置，故存在不少天眼盲點。郭卓民解釋，天眼覆蓋的範圍小，控制室的保安便難以全面監察店內情況，對賊人的阻嚇力不足。賊人可輕易利用隱蔽處下手，更不怕被拍攝到犯案過程。

沒有統一收銀處及指示不清晰

郭卓民表示，最後一個保安問題是黃埔AEON沒有統一收銀處及指示不清晰。他指AEON面積極廣，除地庫一層有收銀機及自助收銀機外，其實各區均設有櫃台可供客人付款，但卻沒有一個清晰和統一的付款處。由於AEON內區與區之間沒有明顯的分隔，上落不同樓層前亦不需先行結帳，顧客可手持未結帳的貨物在各區或各層間穿梭。郭卓民坦言，顧客有可能不慎因未付款便離開超市而被保安誤會偷竊，造成紛爭。

黃埔AEON地庫一層有收銀機及自助收銀機外，其實各區均設有櫃台可供客人付款，但卻沒有一個清晰和統一的付款處。（香港01記者攝）

《香港01》向AEON查詢黃埔店的遇竊數字、報警次數，以及如何提升店舖保安系統等問題，惟截稿前仍未獲得AEON回覆。

警方回覆《香港01》查詢時指，紅磡分區今年1至4月的店舖盜竊數字錄得140宗，警方已拘捕131人。警方表示會密切留意有關罪案趨勢，並適時採取相應行動，包括在區內加強巡邏，並進行針對性的情報主導行動及防罪宣傳工作，以打擊罪案。