AEON盜竊│前警司嘆誘因不足改善保安　警官籲配合防罪減社會成本

消息人士透露，黃埔AEON去年錄得逾300宗店舖盜竊案，更佔去年紅磡分區同類案件逾七成，數字驚人。有退休警司直言，相關數字明顯反映商戶保安不足的問題，惟他認為大型商店要維持其營運模式，甚少誘因加強保安，直言：「部份商戶都預咗有貨物要write off（報銷）架。」但有資深警官認為，商戶應考慮加強保安設備，因警方調查每宗店舖盜竊案需時不短，如商戶配合警方防止罪案發生，可減低社會整體成本。



《香港01》向退休警司李仕光查詢黃埔AEON失竊數字是否反映有嚴重保安問題，李仕光認同該店遇竊的數字不合比例地高，情況值得深究。李仕光指，警方每次拘捕一名疑人，都會當作一宗店舖盜竊案計算，惟部份人可能是「慣犯」，已被警方多次拘捕。李續指，去年黃埔AEON有300多人涉嫌干犯店舖盜竊案被捕，不排除為數不少是重複犯案屢次被捕。惟李直言，這個數字足以反映商戶保安不足的問題。

李仕光坦言，現時不少店舖營業抱著「講個信字」的原則，例如較少防盜設施，甚至採取自助收銀機，亦會被賊人利用。李表示：「有啲人買三罐啤酒，但（在自助收銀機）只嘟兩罐，已經慳返一罐錢，其實都係店舖盜竊。」

李續指，警方只能呼籲及建議商戶加裝閉路電視及提升保安設施，但當中涉及不少成本，不是所有商戶都會遵從，尤其是對大型商店的誘因不大，「現時請人一定請到最少，邊會做到咁多（保安）嘢」。李再解釋，加裝防盜扣等工具，商戶要增加額外支出，又會令收銀程序加長，影響商店營運。他坦言：「部份商戶佢哋都預咗有貨物要write off（報銷）架。」

一名資深警官表示，大多數店舖盜竊案件中，當商場便衣保安截停懷疑賊人後，便立即報警，警方會先派軍裝警員到場，經初步調查確定案情，就會拘捕嫌疑人，並將被捕人及證物帶返警署。

警員返署後要處理文件及證物，一般需時4小時，之後將案件交由刑事調查隊跟進。刑事調查隊接手後會進一步搜證，如證據充足便會落案檢控被捕人，並安排上庭時間。刑偵人員一般需要2至3小時處理每宗店舖盜竊案。

惟案件如涉及青少年或長者，有可能考慮以警司警戒方式處理，刑偵人員處理案件的手續會較長及較繁複；如被捕人士上庭後不認罪，案件便要排期審訊，所需時間更長，因警方要派員應訊，時間成本亦再增加。該警官指，如商戶配合警方防止罪案發生，其實可減低社會整體成本。