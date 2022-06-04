水頭村兇殺｜包租婆指男疑兇日前出院　妻子提延後交租請求

元朗水頭村發生懷疑殺嬰案，夫婦涉案被捕。據街坊透露，涉案三口家搬入村內約10個月，甚少與村民來往。警方今日（4日）傍晚繼續於村內調查，有探員向出租兇案單位的包租婆鄧太了解情況。鄧太表示，涉案丈夫疑早前住院，故她間中會致電其妻子關心，本月1日其妻子來電通知丈夫已出院，並詢問是否可延遲至端午節後交租，鄧太形容對話「正常」，事發時亦沒有聽到任何異樣。



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被捕女嬰父母分別姓林（33歲）及姓陳（32歲），兩人俱報稱無業，結婚7年，去年3月女兒樂樂出世。林有接受精神病治療紀錄，有社工跟進，該家庭去年搬住上址。包租婆鄧太透露，她出租單位予涉案一家三口，一名年長的女親戚不時到上址探望他們。由於他們居住的單位較為偏僻，故事發時聽不到任何異樣。

探員向包租婆了解。（王譯揚攝）

問及鄧太是否認得林的長相，或平日言行舉止是否有異，鄧太指林的長相被頭髮遮掩，出入時抱着女嬰，B女靠向其頸部，故看不清其長相。而且自己平日多會關窗，夫婦出入時彼此甚少有交流。

惟鄧太不時與林妻通電話，形容林妻「都好正常」。日前鄧太知悉林因事入院，發現他們住所有亮燈後，懷疑林已出院，便致電林妻關心其丈夫狀況，獲告知尚未出院及正進行檢查。及至本月1日，林妻來電指丈夫已出院，鄧太替其高興，稱﹕「咁咪好囉，恭喜你呀，睇住佢啦喎」，林妻亦答好。林妻續指因太忙未及到銀行提款，加上遇上端午節假日，未能準時於1日交租，詢問鄧太是否可延後交租日期，鄧太亦答允，詎料後來便發生悲劇。

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事發於昨晚（3日）9時許，一名67歲姓陳男子報警，指與女兒失聯數日，前往錦田水頭村一村屋了解，惟拍門良久仍無反應，擔心屋內各人安全，於是報警。消防及警方到場破門入屋，發現報案人的32歲姓陳女兒及其33歲姓林丈夫無恙，但14個月大女嬰昏迷，經檢驗後當場實死亡，女嬰身上有可疑傷痕。案件列作謀殺，警方拘捕女嬰父母。