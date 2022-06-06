屯門「單車色魔」突襲非禮　至少兩女受害　警追緝白衣男

屯門碼頭發生風化案，一名女跑友周日（5日）晚上9時許跑經湖山路時，突然有人踏單車趨近。正當她跑到一邊讓路予單車時，車手施淫爪用力抓其右邊臀部。事主不甘受辱追截色狼，可惜無果。她事後在網上發文告誡其他女性行經該路段時小心，因而收到訊息指當晚有另一名受害人。據了解一名21歲女子報案指在湖康街踩滑板時被捏臀，案件交由屯門刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。



屯碼色狼騎單車施鹹豬手兩女受害，警方追緝白衣男。（受害人fb講述經過截圖）

一名女跑友在facebook講述昨日（5日）在屯門碼頭被非禮的經過，指晚上9時跑經湖山路，當時附近沒有其他路人，突然一名身穿白色短袖上衣、頭戴深色單車頭盔，身高約1米65至1米75高、身材偏瘦的男人踏單車從後方趨近，車速很快。事主稱：「我聽到單車聲愈嚟愈近，下意識讓一讓路，點知呢個男人喺好接近我果陣突然好大力咁揸左我右邊patpat一下，真係好大力。」

被非禮後事主一時難以反應，回過神來便追住疑犯並大叫非禮。「奈何佢踩得好快，當我追到去屯門湖康診所對出個紅綠燈果陣，因為果度有幾條分叉路，我望哂咁多條都見唔到佢，佢已經消失咗」，事主認為色狼手法熟練，相信不是第一次下手。她受事件影響「急到想喊，又好灰心，唔知點算好，問左附近既跑手，又喺附近行左一陣，都係揾唔到佢。」

她指出由兆康西鐵站沿屯門河跑到龍門居到湖山路的路線已經半年，今次是第一次遇到色狼。她奉勸其他屯門女性「喺一個人果陣小心啲，尤其喺經過比較暗既位，我自己日後都會加倍小心。」

她事後在網上發文告誡其他女性行經該路段時小心，因而收到訊息指當晚有另一名受害人。據了解，一名21歲女子報案指在湖康街踩滑板時被捏臀，案件交由屯門刑事調查隊跟進，正追緝一名身穿白衣、黑短褲的男子。

網民表示這路段比較靜而且燈光比較暗，入夜比較危險；又有人指間中會跑這路段，日後會幫手留意。