紅雨︱雷雨區突襲　兩區雨量逾70毫米　天文台料未來3日有雷暴

踏入梅雨季，本港迎來連日雨天，天文台今早（8日）發出紅色暴雨警告，為今年第二場紅雨。紅雨下，本港多處地區錄得超過50毫米雨量，大埔及大嶼山更超過70毫米雨量。

天文台預測，一道低壓槽會在未來兩三日在廣東沿岸徘徊，繼續為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，料最快下周初才短暫時間有陽光。不過，低壓槽會在下周中期再度為華南帶來不穩定天氣，料下周中期又迎來雷雨天。



▼6月8日 本港迎來今年第二場紅雨▼



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今年第二場紅雨 長洲有水龍捲報告

受低壓槽相關的雷雨區影響，本港今日迎來大驟雨及強烈狂風雷暴，天文台在上午10時45分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。在上午約10時半，長洲更有水龍捲報告。

低壓槽廣東沿岸徘徊 周四仍有大驟雨及狂風雷暴

天文台預測，一道低壓槽會在未來兩三日在廣東沿岸徘徊，料明日仍有大驟雨及狂風雷暴，市區氣溫介乎25至28度，其後兩日雨勢有時頗大，意味返工返學仍要記得帶遮，計劃周末郊遊的市民也要考慮改期了。

下周中期再迎不穩定天氣

隨著位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，最快下周日（12日）日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫回升至32度，部分新界地區或升溫至33度達酷熱水平，但亦有幾陣驟雨，有陽光的天氣料僅維持兩日。

天文台預測，低壓槽會在下周中期再度為華南帶來不穩定天氣，下周三及四再迎來多雲、有驟雨、局部地區有雷暴的天氣，下雨天料持續至下周五（17日）。

▼6月6日，「芒種」午間廣泛地區大雨▼

