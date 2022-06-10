中環槍擊案｜兩幫派生意糾紛釀衝突4人被捕　半自動手槍下落未明

中環發生撞車斬人及槍擊案。今日（10日）凌晨，雲咸街31A號木口槍開爆發罕見混戰，多名男子落車持刀廝殺，遇襲一方一度開槍還擊。警方交代案情指，案件涉及兩幫派的生意糾紛及地盤鬥爭，不排除牽涉毒品交易及非法賭檔的經營利潤問題。事件中暫時有4人被捕，另外有2人留醫及接受手術。

警方在案發現場檢獲一粒9mm子彈頭及子彈殼，另外亦檢獲9把利刀。經槍械鑑證科檢驗後，相信涉案槍械有機會是半自動手槍，但手槍現時下落不明。另外，今日清晨時分，八鄉錦莆路有一輛七人車被焚毀，相信與中環槍擊案有關。



今日（10日）下午2時半，警方有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東交代案情指，今日凌晨2時40分，中環雲咸街40號對開紅綠燈位置，有3輛屬於第一幫派的私家車停車等待轉燈，而第二幫派則有2車停泊在後，並有至少8人跳下車，手持利刀向前面3車施襲。第一幫派有一輛車即時踩油絕塵而去，其間撞到一名相信是第二幫派的人士，剩餘2車有其中一車則向刀手開了至少兩槍，最後第一幫派的2車亦逃離現場。

警現場發現第二幫派共6名男子 4人其後被捕

警方接報立即到場，並發現第二幫派的2輛車及6名男子。當中有3名非華裔男子受傷，包括一名25歲男子腹部中槍，仍接受手術；一名30歲男子頭部受傷，經手術後情況穩定；一名36歲男子腳部受傷，36歲男子經治理後被警方拘捕。另有3名男子（1名本地男子，2名非華裔男子）沒有受傷，年齡介乎23至42歲，經調查後亦被警方拘捕。何振東表示，4名被捕男子涉嫌「企圖傷人」及「藏有攻擊性武器」。

現場檢9mm彈頭 相信來自半自動手槍

警方在案發現場發現一枚9mm子彈頭及子彈殼，以及檢獲9把利刀。經槍械鑑證科初步檢驗，涉案槍械有機會是一枝半自動手槍，惟手槍暫時未尋回，因此無法得知手槍來源。

何振東表示，這宗案件純粹是兩個幫派因非法活動的利益、地盤鬥爭所做成，而兩幫派素有積怨及生意糾紛，不排除因毒品交易及非法賭檔的經營利潤分贓不勻所致。何振東續指，警方現時的首要任務是要起回涉案手槍，避免再次發生流血事件。警方亦已掌握兩個幫派的資料，包括收入來源等，相信有助盡快破案。另外今日清晨時間，八鄉錦莆路有一輛客貨車起火焚毀，相信是第一幫派逃走3車的其中一輛。

事件涉幫派鬥爭 非法活動利益分贓不勻

何振東續指，牽涉真槍的案件在香港絕無僅有，是次案件屬今年第一宗，上年亦只在尖沙咀發生過一宗。何認為市民無需過分緊張，警方非常重視幫派間的鬥爭 ，特別是涉及真槍的案情，會高度重視。何重申，警方完全看不到這宗槍擊案與七一回歸有任何關係，至於七一回歸的保安工作，警方已有審慎及緊密的部署，確保所有回歸慶祝活動在安全情況下進行。

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▼▼槍擊案連環圖▼▼



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事發於今日凌晨約2時41分，警方接報指雲咸街31A號近東耀商業大廈對開發生車禍，最少牽涉2輛私家車及2輛七人車。據知，事發時有多名惡煞從車上跳出，持開山刀、牛肉刀等武器廝殺，期間有人曾經開槍；兇徒其後登上接應七人車逃去。

警員接報趕抵尋獲3名傷者，其中1名男子背部中兩槍受創、另1名男子則頭部有刀傷，雙雙陷入昏迷；另有1名男子腳部受傷，懷疑被逃去的七人車撞傷，幸他仍清醒，3人均由救護車送往瑪麗醫院救治。警員即場拘捕3名涉案男子，並正追緝最少8名在逃疑犯。