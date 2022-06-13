中環槍擊案｜25歲腹部中槍男仍留醫　情況穩定　已被拘捕起訴

兩個素有積怨的幫派疑因毒品交易及非法賭檔的經營利潤分贓不勻，引發上周五（10日）於中環雲咸街一場撞車斬人及槍擊血案。警方早前已拘捕及落案起訴1名本地男子及3名非華裔男子，年齡介乎23至42歲，他們屬同一幫派。

另外，案中共有3名傷者，其中一名25歲非華裔男子腹部中槍受傷，送院搶救，現時仍然留醫，情況穩定。他昨日（12日）亦被警方拘捕，連同早前被捕的4男，被合共暫控一項「企圖有意圖而傷人」罪及各一項「管有攻擊性武器」罪。案件已於今日（13日）上午在東區裁判法院提堂。。案件交由有組織罪案及三合會調查科繼續跟進，涉案的半自動手槍仍未尋回。



▼▼槍擊案連環圖▼▼



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事發於上周五凌晨2時40分，於雲咸街31A號對開，有3輛屬於第一幫派的私家車停車等待轉燈，其間另一幫派人馬駕車而至，至少8人落車持刀向其施襲。第一幫派一輛車即時踩油絕塵而去，其間撞到一名對方人馬；另一車則向刀手開了至少兩槍，最終兩車亦成功逃離現場。

警方到場後，拘捕4名非華裔男子，3人沒有受傷，其餘1人懷疑被逃去的七人車撞傷，他們已被暫控合共一項「企圖有意圖而傷人」罪及各一項「管有攻擊性武器」罪。事件中另有兩名傷者，包括一名25歲男子腹部中槍，他現時情況穩定，仍然留醫，至昨日被警方拘捕及起訴。



警方在案發現場檢獲一粒9mm子彈頭及子彈殼，另外亦檢獲9把利刀。經槍械鑑證科檢驗後，相信涉案槍械有機會是半自動手槍，但手槍現時下落不明。另外，同日清晨時份，八鄉錦莆路有一輛七人車被焚毀，相信與中環槍擊案有關。

▼▼案發當日現場情況▼▼



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▼▼警方檢獲證物▼▼

