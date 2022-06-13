中環槍擊案｜1港男與3南亞漢提堂　控方稱需要驗DNA等押後訊

中環雲咸街上周五凌晨發生撞車斬人及槍擊案，兩幫派人士疑因生意糾紛及地盤鬥爭，其中一幫派持刀廝殺，遇襲一方一度開槍還擊。四名被捕男子被控企圖有意圖而傷人和管有攻擊性武器共5罪，案件今（13日）在東區法院提堂。其中一名巴籍被告仍留醫，未能出庭，其案件押後至本月17日再訊。至於另外三名被告，他們暫毋須答辯，案件押後至9月5再訊，期間三人續還柙。



四名被名：郭天域（24歲）、尼泊爾籍 Gurung Suman(23歲 )、巴基斯坦籍 Javed Shahid(42歲）和巴基斯坦籍 Gulfam Muhammad(36歲）。除第三被告報稱商人，其他被告均報稱無業，另除第四被告外，全部均有香港身份證。

警需時分折閉路電視片段

控方要求把首三名被告的案件押後至9月5日，期間讓警方調查，包括檢驗涉案電話、化驗DNA和分折閉路電視片段等，獲裁判官批准。

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第四被告仍留院

次被告和第三被告均有保釋申請，裁判官聽取陳詞後，拒絕兩人的申請。兩人並於本月17日，再作保釋覆核。至於仍然留醫的第四被告，其案件押後至本月17日再訊，若他提早出院，將會及早帶他到庭。

四名被告被控1項企圖有意圖而傷人罪，指他們於本年6月10日，在中環雲咸街34號外意圖使某輛私家車內的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害該車內的人。

他們亦各被控1項管有攻擊性武器罪，指他們於同日和同地點，管有八把開山刀及一把小刀，意圖將其作非法用途使用。

案件編號：ESCC913/2022