吊船兩死工傷｜鋼纜斷裂吊架倒塌　工程師：不排除安裝或工序出錯

今（13日）晨在西半山干德道聯邦花園發生的奪命工業意外中，兩名工人在高空測試吊船時，連人帶船墮下約60米至地面死亡。消息稱當時兩名遇害工友配備安全繩，但安全繩失效，警方發現吊船其中兩條鋼纜斷裂。建築工程師潘焯鴻質疑涉事吊船的吊架根本不勝負荷，不足以支撐吊船運作，不排除事件涉及施工裝備不合規格或工序出錯。他又指吊船意外屢次發生，反映有關工序出現系統性問題，批評當局一直疏於監管巡查。



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現場所見，涉事大廈外牆繫着吊船的鋼纜斷裂，吊船墮地一分為二，爛如廢鐵。警員在天台調查，發現一組吊架明顯彎曲，吊船其中兩條鋼纜斷裂。潘焯鴻看畢《香港01》在場拍得的照片後，懷疑用作掛着吊船的吊架支撐力度不足，直指：「吊架本身搭建嘅物料太幼，好似晾衫架咁，加上焊接位都有問題，睇上去唔係完全焊接妥當，焊接位非常易斷。」

潘續稱，事發後吊架倒塌在大廈天台附近位置，「個吊架係俾打橫嘅力拉致倒塌，兩個工人加上吊船嘅重量，就係個吊架唔夠力，唔足以支撐吊船嘅運作」。對於現場兩組鋼纜斷裂，他直指鋼纜的綑綁方式亦不正規，而工人測試吊船時不應置身於安全環境以外，在離地一米已可測試吊船是否安全，毋須在20樓高進行，故不排除事件涉及施工裝備不合規格或工序出錯。

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意外發生後，勞工處派員到場調查，惟潘焯鴻認為吊船意外已多次發生，批評當局過往卻一直疏於監管巡查。他指涉事大廈的業主立案法團亦有責任聘請工程公司監督施工，確保工程合乎安全及法例要求，不排除法團或要為今次事件負上賠償責任。