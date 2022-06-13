中環槍擊案｜警懸紅25萬元　追查涉案槍械或槍手下落

兩個素有積怨的幫派疑因毒品交易及非法賭檔的經營利潤分贓不勻，引發上周五（10日）於中環雲咸街一場撞車斬人及槍擊血案。警方對事件高度重視，現正懸紅25萬元，呼籲市民就今年6月10日中區發生的一宗開槍案提供消息，以追查涉案槍械或使用槍械者的下落。



警方與入境處及海關高層人員召開特別會議，就在中區發生的一宗開槍案商討採取聯合行動。警務處副處長（行動）袁旭健（右二）、刑事及保安處處長葉雲龍（右一）、有組織罪案及三合會調查科總警司黃維（右三）與海關副關長陳子達（左二）、海關助理關長（情報及調查）胡偉軍（左一）進行會議。（政府新聞處圖片）

有關案件現由有組織罪案及三合會調查科跟進調查，由於案件涉及暴力及槍械，警方亦與其他執法部門積極聯繫、交流情報，務求盡快將所有涉案者繩之於法。警務處副處長（行動）袁旭健今日與入境處及海關高層人員召開特別會議，商討進一步加強合作，採取聯合行動，嚴厲打擊此等嚴重罪案。

警方亦懸紅25萬元，呼籲市民如有任何涉案資料提供，或知悉涉案槍械或使用槍械者的下落，請盡快致電999或6277 1708與有組織罪案及三合會調查科聯絡。

案發於上周五（10日）凌晨２時許，7名男子於雲咸街34號外手持利刀襲擊在場的車隊，受襲車隊的一名男子據報使用槍械向一名刀手開槍，刀手中槍受傷。案中共有3名男子受傷，包括上述一名腹部受槍傷的非華裔男子。警方在現場檢獲一粒彈頭、一粒彈殼及九把利刀，懷疑與案有關。至今合共5男因涉嫌企圖傷人及藏有攻擊性武器被捕，當中包括一名24歲本地男子及5名年齡介乎23至42歲的非華裔男子，5人已被控合共一項「企圖有意圖而傷人」罪及各一項「管有攻擊性武器」罪。

▼▼槍擊案連環圖▼▼



+ 3

▼▼案發當日現場情況▼▼



+ 4

▼▼警方檢獲證物▼▼

