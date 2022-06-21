涉用偽冒美容儀器銷售服務　海關拘兩美容院女董事

海關拘捕2名美容公司董事兼銷售人員，她們涉嫌將虛假商品說明，應用於所提供的美容服務，舉動違反商品說明條例。該兩間在尖沙咀的美容公司的職員，聲稱以某品牌的美容儀器提供美容服務，但療程中使用的美容儀器，懷疑非由該品牌廠商生產。海關指，偽冒儀器機身正面無製造商的商標、輸出的能量遠低於正貨儀器，如使用不當有紅腫及灼傷等潛在危險。



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海關版權及商標調查科高級督察何偉森表示，早前海關接獲舉報指，尖沙咀兩間美容院涉嫌使用偽冒某品牌的美容儀器，並指以該品牌儀器提供服務。海關人員於6月15日及17日展開行動，並派員喬裝客人購買療程，發現職員以虛假商品說明銷售美容服務，涉嫌違反商品說明條例。行動中人員拘捕兩名女子（33歲及34歲），她們為美容院董事兼銷售人員，兩人現已保釋候查。

行動中海關人員檢獲兩部儀器，海關指檢獲的偽冒美容儀器，無論外觀、功能及價錢上與正貨有明顯差異。偽冒儀器機身正面沒有製造商的商標，顏色及扶手位置有所不同，機身背面沒有傳送資料的USB插槽、標籤的位置及款式都不同。另外正貨背面有一個水樽，是一個水冷設施，目的是進行療程時為皮膚降溫及避免灼傷，機頭接觸皮膚時會有冰冷感覺。

而偽冒儀器設計有所不同，測試時冷卻效果並不明顯，開機後正貨有商標，而假貨只有N22的字樣。至於功能上假貨有正貨的按鍵，但是沒有正貨的功能，換言之是沒有反應。今次檢獲的儀器經廠商初步檢驗，輸出的能量遠低於正貨儀器，美容效果存有疑問。正貨一台機售數十萬元、假貨只需要約2萬元，使用正貨的商戶有關療程單次一般售1千多元，用假貨的涉案美容院單次療程售400至700元。

據悉，有關療程為光子嫩膚療程，正貨有得到國際標準認證，假貨安全問題未必得到保證。由於相關療程涉及高強度能量輸出，如使用不當有紅腫及灼傷等潛在危險。海關指，消費者應該光顧信譽良好的商戶，如有懷疑應該查詢，另外見到儀器外形與製造商資料有出入或是療程售價便宜，可以先向代理及製造商查詢，或者向專業人士了解。

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海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的情況。