海關查冒牌手袋揭洗黑錢活動　夫婦7年內洗4200萬囚30至45月

海關於2016年調查一宗跨國售賣冒牌手袋集團時，發現一對夫婦於2009至2016年間，利用多個本地銀行戶口，接收多過二十個國家的不明來歷的匯款，牽涉超過3000個可疑交易，金額達到港幣4200萬元。夫婦二人早前經審訊後，被分別裁定4項洗黑錢罪名成立。法官葉佐文今（21日）在區域法院判刑指，涉案犯罪行為歷時7年，男被告為案中主腦，判囚3年9個月；女被告則只是依照男被告指示行事，判囚2年6個月。



女被告潘靜侃及男被告陳小荣，同被控3項洗黑錢罪；陳另再被控一項洗黑錢罪。

兩被告財務與稅務紀錄不相稱

海關有組織罪案調查科署理高級監督鄧惠顏在庭外表示，海關於2016年經調查發現，涉案港幣4200萬元的巨額匯款，與兩名被告的財務狀況及稅務紀錄完全不相稱，懷疑有人用本地銀行收取、售賣冒牌手袋，並進行洗黑錢活動以清洗該些犯罪得益，並於2016年拘捕兩名被告，2019年正式落案起訴兩人4項洗黑錢罪。

海關歡迎裁決

鄧續指，海關在調查案件時面對不少挑戰，例如不少的跨國元素、錯綜複雜的資金流向，傳召海外證人時更須使用到遙距聆訊。如今案件審結，海關表示歡迎裁決，相信判刑具阻嚇作用，明確指明洗黑錢係嚴重罪行，海關將繼續嚴正執法。

案件編號：DCCC 309/ 2022