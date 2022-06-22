元朗天水圍停電｜電纜橋燒毀內部曝光　金屬線外露　工人挖地搶修

元朗朗屏中電電纜橋昨晚（21日）起火焚塌，導致天水圍、元朗及屯門部分大廈大停電。事件中有16萬戶受影響，其中14萬戶已恢復供電，惟天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑，仍有約2萬戶未有電力供應，不少居民叫苦連天。中電預計需時2個工作天搶修。

記者今早（22日）到朗屏電纜橋視察，電纜橋兩邊橋頭各有一個類似電機房的入口，從電機房向內望，可見多條大型電纜嚴重損毀，有疑似銅線的物料外露；電纜橋內部燒成焦黑，並不時傳出燒焦味，另有多條支架扭曲變形，另有線狀物品呈焦黑色。



從外面觀察，涉事電纜橋呈V型塌陷，橋身多處熏黑，頂部鐵皮損毀。而現場已有大批工人正在搶修，附近馬路有多輛工程車及挖泥機停泊，行人路上擺了大批電纜及膠管等物料。警車亦在場戒備，因工程關係，宏樂街有一條行車線封鎖。