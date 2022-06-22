大停電｜天水圍中學生：校方昨晚已安排停課　街坊憂愛魚缺氧亡

昨晚（21日）元朗朗屏中電電纜橋起火焚塌，導致屯元天大停電。今晨（22日）區內多間學校宣布停課，於天水圍區就讀中二的梁同學與讀小四的胞妹，今日亦受影響停課。「昨晚突然無電，都有啲驚驚哋！」梁稱昨晚校方了解情況後，已透過電子通告通知學生毋須回校上學，她期望明日可以復課、避免追不上學習進度；另有街坊指，大停電下家中魚缸缺電，她用充電水泵救亡一晚仍無果，擔憂飼養數年的愛魚會缺氧亡。



今晨（22日）區內多間學校宣布停課，於天水圍區就讀中二的梁同學與讀小四的胞妹，今日亦受影響停課。（陳浠文攝）

中二梁同學：校方昨晚已通知學生 今日毋須回校上課

於天水圍區就讀中二的梁同學指，其校方昨（21日）晚上已經通知學生，由於區內發生停電事件，為了保證學生安全，校方透過電子通告通知學生及家長，今日毋須回校上課，「學校好好，（昨晚）8點已經了解情況，11點已經出通告話今日唔使返學，因為無電。」

梁同學續指，她與家人住天富邨，胞妹在家附近就讀小學四年級。兩姊妹均因停電未能回校上學，而家中亦受停電影響，「昨晚突然無電，都有啲驚驚哋，後尾接受咗就算！」對於天氣炎熱無電，她樂觀地表示「捱下就過架喇！」她估計明天會恢復供電，「屋苑都未有電，何況學校有電呢？希望聽日都返到學，落後咗一日，啲堂無咗。」

街坊盧女士表示家中魚缸缺電，她擔憂愛魚會缺氧亡。（陳浠文攝）

街坊：家中魚缸缺電 憂愛魚缺氧亡

盧女士表示，昨晚她在家中食完晚餐，突然間家中斷電。她稱當時最擔心家中的魚缸，驚魚會因此缺氧，幸好家中仍有一個充電的電水泵，但經過一晚已經沒有電，今早她到樓下嘗試充電，「今朝我出門口已經無哂電，都反緊艇（反肚），都差唔多兩個鐘，啲魚可能無哂（死亡），養咗幾年，都無架喇，依家返去執屍。」



對於今次大停電事故，她認為事故大家都不想，希望有關部門可以查清事故原因。至於她的兒子昨晚10時許下班回家，但是停電沒有冷氣及風扇，炎炎夏日下鄰里只好打開門睡覺，但她稱睡眠質素不太好。盧續指，暫時沒有計劃到外面留宿。

▼ 火警一刻情況 ▼



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▼ 凌晨天水圍一帶停電情況 ▼

