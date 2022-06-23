大停電｜消防處首次出動滅火機械人撲救　遙距應對電纜橋倒塌危機

元朗朗屏港鐵站附近一條中電電纜橋起火，導致天水圍、元朗及屯門一度大規模停電，消防處首次出動滅火機械人救援。助理消防區長 (煙火特性訓練 ) 朱偉文今日（23日）在電台節目表示，透過機械人高解像攝影機和熱能顯像器，遙距觀察有否隱藏火源或熱源，有助保障前線人員安全及提升工作效率。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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朱偉文於港台《千禧年代》表示，中電電纜橋起火期間，用水撲救已有一定危機，加上大橋已倒塌，擔心會進一步倒塌或其他隱藏危機，形容是「困難中再多一個困難」，而滅火機械人採用模組化設計，可啟動滅火模式，到相對危險地方灌救，操作員可以在相距500米位置操控，透過高解像攝影機和熱能顯像器，遙距觀察有否隱藏火源或熱源，有助事後檢討及科研，也保障前線人員安全。目前滅火機械人由室內煙火特性訓練組的受訓人士任操作員，日後將訓練更多消防處專隊使用。

被問及滅火機械人的限制，朱偉文表示，第一代機械人曾參與2019年巴黎聖母院大火救援，指它可跨越30厘米高度的障礙物、傾斜度達40度的樓梯或斜坡也可應付自如，78厘米闊度也可進入，亦可涉水而行，直言「測試發現好厲害……好中庸，在尺寸及配備取得很好的平衡點」。

他又指，滅火機械人可在數分鐘內啟用事故支援模式，協助運輸，出水量可達每分鐘3,000公升，較前線人員使用的滅火喉筆，每分鐘470公升及1230公斤的出水量更多，射程可達60米，減少對前線人員的體能消耗。

消防處首次出動滅火機械人協助救火。(資料圖片/ 王譯揚攝)

朱偉文表示，這類機械人用途千變萬化，例如在超強颱風襲港下面對不少塌樹，引致交通擠塞，以往要靠調配吊車及人手清理，速度較慢，機械人則可處理800公斤障礙物，短時間內可開通道路，正不斷發掘其可能性。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



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▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼

