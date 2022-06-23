大停電｜大圍電纜橋疑區內供電樞紐　屯門高壓電纜與行人共用天橋

日前（21日）元朗朗屏站附近一條中電電纜橋起火，導致天水圍、元朗及屯門一度大規模停電，除了在家中「燭光晚餐」，也有人要帶充電器到商場為手機充電，或是為了冷氣坐足全晚輕鐵。見到徹夜狼狽如「走難」場面，不少市民都擔心自己社區的供電情況是否穩定，惟日前中電以保安為由，拒絕透露香港其他3條電纜橋的位置。有街坊發現，大圍美田路亦有同款電纜橋，認為其負責供電予整個沙田、馬鞍山地區；有沙田區議員表示，正就該條電纜橋的情況與中電緊密溝通。



早前中電企業發展總裁莊偉茵交代大停電事件時表示，除了涉事電纜橋，中電另有3條同類電纜橋。其中在大圍美田路近美城苑，就有一條設計相近的電纜橋。香港01記者今日（23日）到訪該處，只見該橋橫跨城門河上，橋身為灰色密封設計，上面有中電標誌。

朗屏電纜橋發生大火後，香港工程師學會電機分部代表勞偉籌曾估計，當中可能涉及過載，即電流過大，並解釋指近日天氣炎熱，意外當日更是夏至，以往晚上6至7時正是本港用電的高峰時段，因不少市民歸家後或會開冷氣，而辦公室亦未關閉，故用電量一般會較高。若電纜電流過大且未有察覺，便有機會過熱及起火。有街坊擔心，大圍的電纜橋是否與朗屏的一樣，正在為多個地區供電，而正值炎夏，附近屋苑亦有機會用電量大增，會否同樣有機會發生過熱起火意外，造成大停電；除了多作準備，他們也希望中電能多作檢查。

此外，在屯門富健花園對出的行人天橋，其路中心石壆藏有高壓電纜，是高壓電纜與行人共用天橋的其中一個例子。據了解，通往機場的赤鱲角南路天橋的行人路地底亦鋪設了高壓電纜；在火炭、大學一帶亦有另一條類似的疑為電纜橋。

中電高級顧問的立法會議員陳紹雄早前在訪問中稱，有關電纜雖為30年前的設計，但不會很老化，而中電針對各種設備都有定期管理，也有故障預測、消防及保護系統和後備電纜等，呼籲市民毋須擔心。

對於有街坊擔心，大圍的電纜橋如發生意外、整個沙田區供電服務都會受到影響，沙田區議會主席麥潤培指，目前已有與中電緊密聯絡，並指會與其他區議員商討，看未來是否向中電出信關注事件，還是在區議會上再作跟進。麥認為，意外難以避免，只能要求中電多作檢查，並在事後盡快完成維修；他又指過往利安邨的變電站曾有意外，形容當時中電的反應很快，在3至4小時內便完成修理。



就中電以保安理由拒絕透露其餘電纜橋位置，麥潤培認為，電纜橋位於公家地方，中電有責任交代及公開相關資料予區議會及市民知道，又指即使不公開，其實市民也能留意得到。



香港01正就事件向中電查詢。

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