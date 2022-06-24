七一︱「劍齒虎」裝甲車首出動　PTU、反恐特勤隊政總一帶巡邏

7月1日香港回歸25周年臨近，警方早前表示當日將安排適當警力，確保七一相關活動順利及有秩序地進行。警方今日（24日）首次出動國產新型「劍齒虎」裝甲車，駛至立法會及政府總部一帶，並出動近20名反恐特勤隊及半百機動部隊人員到場巡邏。



「劍齒虎」裝甲車載同多名反恐特勤隊警員，抵達金鐘添美道。（王譯揚攝）

近20名反恐特勤隊警員其後於政府總部及立法會一帶巡邏。（王譯揚攝）

「劍齒虎」裝甲車於傍晚6時許，載同多名反恐特勤隊警員，抵達金鐘添美道，反恐特勤隊警員其後於政府總部及立法會一帶，聯同超過半百機動部隊高調巡邏。至晚上7時許，人員再抵達中環碼頭一帶巡邏，歷時約15分鐘。

警方早前表示，警隊於2018年著手採購6輛新型裝甲車以取代已服役逾10年的「銳武」裝甲車，並於2021年10月完成招標程序。警隊第四代「劍齒虎」裝甲車由內地製造，並於今年4月交付機電工程署進行測試。測試後，裝甲車已於5月交付警隊，以進行內部培訓和資格認證。

警方表示「劍齒虎」除增強了保護性能外，亦配備多孔發射器，可以使用不同類型低殺傷力彈藥，並安裝了先進攝錄系統。過往內地傳媒報道指，該部裝甲車設有催淚炮、聲波驅散器等，車身設置多個射擊孔。而車胎亦有特別裝置，即使漏氣亦能繼續行駛。