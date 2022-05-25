消息：警隊購入國產劍齒虎裝甲車測試　設催淚炮、聲波驅散器

繼早前傳出警隊已敲定轉用中國製手槍後，據了解警方再引入國產裝備。消息指，警察機動部隊（PTU）初步引入了一部國產劍齒虎裝甲車，並正測試車輛。

據悉，該車的所有玻璃均可防彈，全車亦能抵抗子彈攻擊。參考內地傳媒報道資料，該車輛設有催淚炮、聲波驅散器等，車身設置多個射擊孔。而車胎亦有特別裝置，即使漏氣亦能繼續行駛。

警方回覆本網查詢時證實，警隊第四代裝甲車 —「劍齒虎」由內地製造，並於4月交付機電工程署進行測試，將於6月正式投入使用。



消息指，警方購入了一部劍齒虎裝甲車，現正於機動部隊基地內測試，並已將車身塗成藍色，可見車頭有一個劍齒虎的利牙標誌。

據中國軍視網的資料所示，該款車輛為中國警方專用，車長6.7米，寬2.36米，高3米。車胎內有特別配置，即使漏氣後亦可繼續行駛。

可抵禦AK47、M16步槍攻擊

車輛採用軍用防彈設計，包括玻璃亦能承受各類步搶掃射，亦能防禦AK74及M16步槍攻擊。同時裝有催淚炮、聲波驅散器等，亦有全方位紅外攝錄系統，車身同時設有多個洞口作射擊之用。

劍齒虎裝甲車於內地亮相



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料價值最少160萬元

參考過去的內地新聞，有報導曾稱劍齒虎裝甲車價值約160萬至180萬人民幣。而政府去年於《財政預算案》透露，警務處計劃在2021/22年度更換6輛裝甲車，每輛預算為1,277.6萬元。

「銳武」裝甲車在2019年的反修例示威中首次出動。（資料圖片／陳永武攝）

現時警方的「銳武」裝甲車於2009年購入，當時機動部隊耗資3,600萬元購入6部，並曾在反修例示威的「三罷行動」中首次出動。在理大圍城衝突中，警方曾使用車頂位置配備俗稱「聲波炮」的「長距離揚聲裝置」，惟其在在附近的暢運道天橋衝突中，裝甲車車頂亦曾被黑衣示威者掟中汽油彈着火。

警方回覆本網查詢時指，警隊現役的「銳武」裝甲車自2009年3月起服役至今逾十年。而於2019至2020年間，「銳武」裝甲車頻繁出動，加速機件損耗。 警隊於2018年著手採購六輛新型裝甲車以取代「銳武」，並於2021年10月完成招標程序。

警方續指，警隊第四代裝甲車 —「劍齒虎」由內地製造，並於今年4月交付機電工程署進行測試。測試後，裝甲車已於5月交付警隊，以進行內部培訓和資格認證。「劍齒虎」將於6月正式投入使用。除增強了保護性能外，「劍齒虎」配備多孔發射器，可以使用不同類型低殺傷力彈藥，並安裝了先進攝錄系統。