回歸25周年｜科學園今午起分階段封路　大批警員加強巡邏

回歸25周年將至，國家主席習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，有傳他訪港期間將會到訪科學園。園方早前指周五（30日）將舉行創科活動，下午2時起所有職員需限制在園區公共空間活動及進出所在之大樓。

另外園內今（29）明（30）兩日將實施特別交通安排，科技大道西今午起拉閘封閉，現場所見大批警員在園內巡邏，停車場亦暫停開放。有在科學園工作的員工表示，接獲公司通知明天不用上班，亦有職員指明日將改為在家工作。



科技大道西今午起拉閘封閉。（林朗天攝）

科學園介乎香港科學園8W號大樓及科研路之間的一段科技大道西，於今日中午12時起封閉，《香港01》記者下午於現場所見，科技大道西入口已拉起車閘，職員在場指示如未獲許可車輛不准進入。另外現場所見多輛警車於園內戒備，其中第三期12W 各出入口均有警員駐守，並派出警犬到場協助搜索。園內停車場亦暫停開放。

警犬到場協助搜索。（陳傲淇攝）

有在科學園工作的員工表示，接獲公司通知，明天起不用上班，但未獲告之原因。亦有員工表示，明天轉為在家工作，園內超級市場亦需要暫停營業。園內巴士站貼出告示，為配合警方行動，多條路線將進行改道安排，預計恢復時間為明日晚上7時。

另外運輸署早前宣佈，為配合警方行動，由明日上午9時起，科研路（前往逸瓏灣8及朗濤的車輛除外）及介乎香港科學園12E號大樓及科研路之間的一段科技大道東將封路；而於下午2時起，科技大道東全段及科技大道西全段亦將封閉。