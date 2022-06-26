回歸25周年｜警灣仔設核心保安區　科學園守衞森嚴人車須通過安檢

今年七一是香港回歸25周年，國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。雖然官方未有公布國家領導人訪港行程，但據了解，肩負七一安保行動的警務處已有部署，並訂立多個應變方案，全體警員改為12小時「兩更制」，西九龍站將囤重兵佈防，特警隊高調巡邏。

據了解，警隊會在灣仔設兩層級「保安區」，所有人在核心區內必須通過安檢及出示證件，入境大樓一帶的保安區就嚴禁人群聚集；而盛傳有領導人會到訪的科學園守衞森嚴，即將實施所有人及車輛須通過保安檢查站，該區的公眾碼頭和單車徑會封閉，附近一帶道路會改道。



警隊近日高調巡邏戒備



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加強人手調配 改12小時「兩更制」

警務處將於七一當日總動員確保慶典順利舉行，據悉由周二（28日）開始，警隊由「三更制」變「兩更制」，人員每日工作12小時，在加強社區安全之餘，維持警區日常工作。就有傳國家領導經高鐵來港，警隊將派員在西九龍高鐵站將24小時高調巡邏，直至領導人離港為止，各特警隊亦會在各區高週巡邏。

會展中心至港灣道設核心區 進出須安檢交代出入目的

據悉，會議展覽中心一帶將設兩層級別保安區，範圍由會展延伸至告士打道，核心保安區在港灣道及會議道一帶，附近人士有機會被截停搜查、要求出示證件、交代出入目的等，基於港鐵會展站十分鄰近會展，港府及警隊已訂立不同方案，加強會展站防禦及安全，更有可能在會展站設行動區；至於港灣道至告士打道一帶為大型保安區，市民可以如常經過，但不准停留。

據悉，在會展辦公大樓工作的人士已接獲通知，6月28日起改為在家工作。

2021年10月1日，國慶升旗儀式。（梁鵬威攝）

科學園擬改道封單車徑 出入須檢查

現時雖未知領導人在港行程，但警方就多個潛在「視察景點」作出部署，警方G4已視察有關場地，其中一個盛傳到訪的科學園，據知會在6月30日起實施保安檢查站，並派駐大量警員駐守，所有經創新路進出的人士及車輛，均必須出示住戶證或員工證，在確認身份才可通過；公眾碼頭、行人路及單車徑將全線封閉，所有人士必須通過安檢；進入範圍的車輛不准停車，個別道路亦會改道。

《香港01》記者日前到科學園一帶視察，發現在近海濱長廊的單車徑一帶，擺放過百個鐵馬，而鐵馬上貼有告示指屬政府財物，警告非法擅自取用鐵馬會被檢控，並顯示是由馬鞍山警署貼出，科學園亦有個別公司安排員工由28日起家工作。

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流傳多個國家領導人抵港行程 部份行程不過夜

初步消息稱，領導人有可能會即日來回，或6月29日抵港，翌日離開，亦有可能6月30日抵港參觀，與官員晚膳後回深圳，不在港過夜，翌日再來港出席儀式，暫時各方案都有可能，或視乎疫情發展。