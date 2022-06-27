回歸25周年｜科學園30日辦活動　下午2時「封園」　員工「清零」

回歸25周年在即，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，早前有傳他會到訪科學園。



科學園今日（27日）表示，園內將於6月30日舉行創科活動，科學園內所有上班人士於當天下午2時後，需限制在園區公共空間活動及進出所在之大樓。據悉，很多公司已安排員工於當天在家工作，換言之，那天除了必須留在園內處理相關創科活動的人員外，其他員工基本「清零」。



此外，當日下午2時開始，運輸署將暫時封閉科學園內的道路，禁止所有車輛及單車行駛，平日駛經科學園的公共交通工具，亦要配合安排改道。



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有免費穿梭巴士接送

科學園表示，當天整個園區將作出特別限制及規定，科學園內所有上班人士於當天下午2時後，需限制在園區公共空間活動，以及進出所在之大樓。

園方指，為方便有需要人士離開，科學園於當天下午12時至2時，安排特別班次之免費穿梭巴士，循環往返科學園及大學站，而夜間穿梭巴士將於7時半後恢復行駛，即有關人士若在12時至2時未能離開，將要待至晚上7時半才有巴士。

當日不設時租車位

科學園又指，2W、2E及3E、5E及6E、一期及二期停車場，將於當天下午2時開始停止使用，直至下午7時半後重開，而活動當天科學園所有停車場將不設時租車位。

而部分商舖及食肆之營業時間亦會作出相應調整。消息指，當日科學園內的部份餐廳及店鋪將不會營業、或只營業至下午2時半，當中包括中國銀行、百佳、農本方中醫診所等。