周慧賢謀殺案・獨家｜天眼揭前男友拍卡上樓　6分鐘後偕死者離開

23歲女瑜珈導師周慧賢（Aqua）失蹤案，在全城關注下傳來噩耗。原定昨日（6月30日）前往美國進修的周女，前晚（6月29日）突然音訊全無，直至昨晚其前男友突在律師陪同下往警署自首被捕，終揭發周女疑遭亂斬30多刀放血，伏屍尖沙咀一間酒店內。《香港01》獨家取得周慧賢住所大廈的「天眼」片段，拍到涉案前男友自行「拍卡」進入大廈，其後兩人結伴離開，一入一出相距僅6分鐘，成為周女最後的身影。



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周慧賢父親較早前向《香港01》透露，他在6月29日下午4時許最後與女兒見面，當時她並無異樣，但當晚Whatsapp及致電女兒，均已無法與其取得聯絡，他心感不妙報警。

《香港01》取得三段周慧賢住所大廈的「天眼」片段，可見大廈閉路電視拍到一名男子登樓尋找周女的經過，為時於下午約4時34分，他身穿黑色衫、白色短褲、波鞋及戴黑色口罩，自行拍卡進入周女的住所大廈，當時大廈大堂並未見有保安員，該名男子直接上樓。



約6分鐘後，下午約4時40至42分，周慧賢與該名男子乘搭升降機離開，在𨋢內兩人似有交談，該名男子曾伸手向周女，周女則從手袋拿出手機撳電話。未幾，升降機抵達某樓層，外面有數人等候，惟兩人未有即時出𨋢，該名男子曾再按升降機按鈕，其後周女拖手將男方帶離升降機。警方經調查後，相信是該名男子其前男友，但向他了解時，對方當時聲稱對事件毫不知情。