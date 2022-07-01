周慧賢謀殺案｜前男友由律師陪同自首　揭Aqua遭放血伏屍酒店浴缸

23歲女瑜珈教練周慧賢（洋名Aqua），原定昨日（6月30日）凌晨乘飛機前往美國進修，惟前晚（29日）起失去聯絡，其家人發現她沒有登機赴美國，行李留在家中，心急如焚之下報警，並透過友人於facebook發帖尋人，希望覓得女兒下落。惟至昨日晚上傳出噩耗，據了解周慧賢被發現在尖沙咀區一間五星級酒店內身亡。消息稱，周的前男友較早前在律師陪同下到警署自首，油尖警區重案組已接手調查，案件改列作「謀殺」案跟進。



消息稱，周女的前男友，較早前在律師陪同下，到黃大仙警署自首。據了解，有人報稱租用了尖沙咀區一間酒店房，於28日傍晚登記入住。有人交出一張酒店鎖匙咭後，便至今保持緘默，暫未有透露犯案動機。

警員根據地址前往調查，甫開門卻發現房內有血跡，沿血路追隨至浴室，發現浴缸內竟載滿了一缸染紅了的水，水內浸有一人形物體用大毛巾包裹著。警員將其移出地台，揭開毛巾，發現內裡有一具女屍，經調查後相信是報稱失蹤的23歲女子周慧賢。

經初步檢查，周慧賢身上有刀傷，懷疑被人刺傷後，再放入浴缸內放血。然而致命傷、兇器及死亡時間，有待法醫檢驗確認。

消息透露，警方已拘捕一名28歲姓勞男子，涉嫌「謀殺」。