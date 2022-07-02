暹芭風球｜截至凌晨1人受傷21宗塌樹　黃大仙有招牌帆布搖搖欲墜

暹芭襲港，天文台昨晚（7月1日）發出今年首個8號風球。醫院管理局表示，截至今日（7月2日）凌晨零時半，1名市民在風暴期間受傷，需在公立醫院急症室接受診治；而截至凌晨4時半，政府1823電話中心收到21宗塌樹報告；民政事務總署則在各區共開放25個臨時庇護中心，共有81人入住。



風暴下，多區有塌樹或危險招牌。其中凌晨零時許，黃大仙龍翔道110號豪苑商場外牆一幅約30呎乘10呎的招牌帆布，在風雨下被吹脫，於半空中搖搖欲墜。消防趕抵升起雲梯將其移除，事件中幸無釀傷亡；而清晨5時許，港島山頂貝璐道7號近永安邨對開，有一棵高約20米、直徑約30吋的大樹倒塌，幸無人受傷，但路面一度受阻，其後消防到場清理。

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天文台表示，暹芭今早會在本港西南掠過，距離維持約300公里附近。按照最新預測路徑，暹芭會採取較先前偏東的路徑，其烈風區將會持續影響珠江口一段時間。與暹芭相關的雨帶將繼續為本港間中帶來大驟雨及猛烈陣風。8號烈風或暴風信號將於中午前維持。

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▼ 7月1日晚上8號風球下 杏花邨海旁大浪拍岸 ▼

